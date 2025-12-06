Guarda municipal retira vendedores ambulantes em Guaramiranga

Guardas municipais utilizam spray de pimenta para tentar conter ambulantes que atuavam de forma irregular / Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A atuação da Guarda Municipal de Guaramiranga, município localizado a 91,08 km de Fortaleza, durante uma operação de ordenamento para a retirada de vendedores ambulantes que atuavam de forma irregular na Praça Raquel de Queiroz, na noite dessa sexta-feira, 5, gerou críticas dos alvos da ação, com repercussão nas redes sociais. Durante a ação, os comerciantes foram retirados à força por agentes da segurança pública. A ocorrência foi registrada em vídeo por moradores e turistas que passavam pelo local.

Vejas as imagens: Nas imagens, é possível ver uma mulher segurando um carrinho de mão com algumas sacolas de mercadoria dentro enquanto os agentes tentam tomar os objetos. Um homem aparece para ajudar a mulher e também começa a puxar o carrinho. Enquanto um guarda municipal tenta imobilizar o homem pelas costas, um segundo agente usa spray de pimenta na tentativa de contê-lo. De olhos fechados e em meio aos gritos de outros transeuntes, os comerciantes conseguem recuperar os itens. “Senhor Jesus, pelo amor de Deus, ajuda! Senhor do Céu, Jesus, eu só peço para vir trabalhar. É tudo que eu peço, Senhor, ajuda”, implora a mulher ajoelhada.

A Prefeitura lançou um edital para cadastrar os vendedores ambulantes que atuam na região. Enquanto o resultado não for divulgado, a comercialização de produtos por vendedores ambulantes na Praça Raquel de Queiroz segue irregular. As ações de fiscalização devem continuar até a finalização do edital. Cenas repercurtiram entre moradores e políticos Em comentários nos vídeos divulgados nas redes sociais, moradores lamentaram o ocorrido e destacaram que a cena afasta turistas e compromete o espírito natalino. Moradores e turistas se manisfestaram nas redes sociais após a repercussão das imagens Crédito: Reprodução / Redes Sociais