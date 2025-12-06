Guarda municipal retira vendedores ambulantes em Guaramiranga

Guarda municipal retira vendedores ambulantes à força durante ação de ordenamento em GuaramirangaDurante a ação, os agentes utilizaram spray de pimenta para conter os comerciantes. A ação foi registrada por moradores e turistas
A atuação da Guarda Municipal de Guaramiranga, município localizado a 91,08 km de Fortaleza, durante uma operação de ordenamento para a retirada de vendedores ambulantes que atuavam de forma irregular na Praça Raquel de Queiroz, na noite dessa sexta-feira, 5, gerou críticas dos alvos da ação, com repercussão nas redes sociais.
Durante a ação, os comerciantes foram retirados à força por agentes da segurança pública. A ocorrência foi registrada em vídeo por moradores e turistas que passavam pelo local.
Vejas as imagens:
Nas imagens, é possível ver uma mulher segurando um carrinho de mão com algumas sacolas de mercadoria dentro enquanto os agentes tentam tomar os objetos. Um homem aparece para ajudar a mulher e também começa a puxar o carrinho.
Enquanto um guarda municipal tenta imobilizar o homem pelas costas, um segundo agente usa spray de pimenta na tentativa de contê-lo. De olhos fechados e em meio aos gritos de outros transeuntes, os comerciantes conseguem recuperar os itens.
“Senhor Jesus, pelo amor de Deus, ajuda! Senhor do Céu, Jesus, eu só peço para vir trabalhar. É tudo que eu peço, Senhor, ajuda”, implora a mulher ajoelhada.
Em nota, a Prefeitura de Guaramiranga informou que, durante ação de ordenamento realizada pela Guarda Municipal, um ambulante que atuava de forma irregular em espaço público desacatou e agrediu um agente em serviço.
"A gestão municipal reforça que a atuação da Guarda tem como objetivo garantir a ordem, a segurança e o cumprimento das normas que regem o uso dos espaços públicos", diz o trecho.
A Prefeitura lançou um edital para cadastrar os vendedores ambulantes que atuam na região. Enquanto o resultado não for divulgado, a comercialização de produtos por vendedores ambulantes na Praça Raquel de Queiroz segue irregular. As ações de fiscalização devem continuar até a finalização do edital.
Cenas repercurtiram entre moradores e políticos
Em comentários nos vídeos divulgados nas redes sociais, moradores lamentaram o ocorrido e destacaram que a cena afasta turistas e compromete o espírito natalino.
“A prefeitura encontrou força para expulsar ambulantes, usar spray de pimenta e tratar TRABALHADORES como ameaça”, escreveu o deputado estadual Carmelo Neto (PL) em suas redes sociais.
O vereador de Fortaleza Gabriel Aguiar (Psol) destacou que “não tem como não se revoltar com as imagens”, questionando o que estaria acontecendo com os ambulantes em Guaramiranga.
“Trabalhadores lutando dignamente pelo sustento sendo arrancados da praça com agressões, materiais quebrados jogados ao chão. Minha solidariedade. Certamente havia outro caminho”, afirmou.