Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou a companheira, também policial, no Eusébio

O policial militar Joaquim Filho foi preso preventivamente pelo crime de feminicídio / Crédito: reprodução/arquivo pessoal

A Justiça do Ceará converteu em preventiva a prisão em flagrante do policial militar Joaquim Gomes de Melo Filho, acusado de matar a própria companheira, também policial militar, a tiros. A decisão foi proferida na tarde desta sexta-feira, 5, em Maracanaú. O crime de feminicídio ocorreu na última quarta-feira, 3, no município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Na decisão, a juíza Ana Celia Pinho Carneiro negou o pedido da defesa para que o militar respondesse em liberdade e acatou o parecer do Ministério Público. A magistrada justificou a manutenção da prisão citando a "gravidade concreta da conduta" e a necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal. "Depreende-se dos autos o perigo do estado de liberdade do autuado (...) que agiu com violência letal contra sua companheira, mesmo sendo agente da lei, demonstrando descontrole e potencial para novas agressões", apontou a juíza. A decisão também ressaltou que, por ser integrante da corporação militar, a liberdade de Joaquim poderia oferecer risco às investigações, com possibilidade de "influenciar testemunhas ou obstruir a coleta de provas". Segundo os autos do processo, a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência na avenida Santa Cecília, no Eusébio, onde o casal teria sido baleado. O soldado Joaquim dirigiu o próprio carro até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.