Caixa assume gestão da folha de pagamento da cidade de Redenção

O banco assume a operação de contas de 2 mil servidores e disponibiliza canais de atendimento para o processo. Saiba mais

A Caixa tornou-se responsável pela gestão da folha de pagamento dos servidores do município de Redenção, no Ceará.

Com validade de 60 meses, o contrato garante benefícios exclusivos a cerca de 2 mil servidores municipais.

Esses terão contas abertas na Caixa, nas quais eles receberão os créditos de salários, conferindo maior agilidade e transparência ao processo de pagamento.

Os servidores que recebem seus vencimentos, destacou a Caixa, poderão contar com condições especiais em linhas de crédito, como empréstimos consignados e crédito direto ao consumidor (CDC) pelo banco.

A instituição financeira já mantinha um convênio de arrecadação com o município e era responsável por centralizar os repasses destinados à saúde e à cota da educação.