Caixa assume gestão da folha de pagamento da cidade de Redenção

Caixa assume gestão da folha de pagamento da Prefeitura de Redenção

O banco assume a operação de contas de 2 mil servidores e disponibiliza canais de atendimento para o processo. Saiba mais
A Caixa tornou-se responsável pela gestão da folha de pagamento dos servidores do município de Redenção, no Ceará.

Com validade de 60 meses, o contrato garante benefícios exclusivos a cerca de 2 mil servidores municipais.

Esses terão contas abertas na Caixa, nas quais eles receberão os créditos de salários, conferindo maior agilidade e transparência ao processo de pagamento.

Os servidores que recebem seus vencimentos, destacou a Caixa, poderão contar com condições especiais em linhas de crédito, como empréstimos consignados e crédito direto ao consumidor (CDC) pelo banco.

A instituição financeira já mantinha um convênio de arrecadação com o município e era responsável por centralizar os repasses destinados à saúde e à cota da educação.

Além de atuar como agente financeiro em operações de empréstimo com recursos do FGTS e do FINISA, e como agente mandatário em investimentos com repasses da OGU.

Saiba mais sobre os canais de atendimento da Caixa

Em caso de dúvidas ou problemas, a população de Redenção pode recorrer à agência Abolição, uma unidade lotérica e dois correspondentes bancários.

Além disso, o banco oferece canais digitais e remotos, como o Internet Banking CAIXA, o WhatsApp CAIXA  e os aplicativos Cartões CAIXA, Habitação CAIXA, FGTS, entre outros.

Por telefone, os clientes podem contatar o Alô CAIXA. A lista completa de canais de atendimento está disponível em Encontre a CAIXA.

Agência Abolição

  • Onde: Rua José Costa Ribeiro, 102; uma unidade lotérica, situada na Avenida da Abolição, 15, Centro.
  • Para mais informações: WhatsApp CAIXA (0800 104 0104) ou Alô CAIXA pelos números 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (demais regiões)

