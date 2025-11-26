Caixa assume gestão da folha de pagamento da cidade de Redenção

Caixa assume gestão da folha de pagamento da Prefeitura de RedençãoO banco assume a operação de contas de 2 mil servidores e disponibiliza canais de atendimento para o processo. Saiba mais
A Caixa tornou-se responsável pela gestão da folha de pagamento dos servidores do município de Redenção, no Ceará.
Com validade de 60 meses, o contrato garante benefícios exclusivos a cerca de 2 mil servidores municipais.
Esses terão contas abertas na Caixa, nas quais eles receberão os créditos de salários, conferindo maior agilidade e transparência ao processo de pagamento.
Os servidores que recebem seus vencimentos, destacou a Caixa, poderão contar com condições especiais em linhas de crédito, como empréstimos consignados e crédito direto ao consumidor (CDC) pelo banco.
A instituição financeira já mantinha um convênio de arrecadação com o município e era responsável por centralizar os repasses destinados à saúde e à cota da educação.
Além de atuar como agente financeiro em operações de empréstimo com recursos do FGTS e do FINISA, e como agente mandatário em investimentos com repasses da OGU.
Leia mais
Saiba mais sobre os canais de atendimento da Caixa
Em caso de dúvidas ou problemas, a população de Redenção pode recorrer à agência Abolição, uma unidade lotérica e dois correspondentes bancários.
Além disso, o banco oferece canais digitais e remotos, como o Internet Banking CAIXA, o WhatsApp CAIXA e os aplicativos Cartões CAIXA, Habitação CAIXA, FGTS, entre outros.
Por telefone, os clientes podem contatar o Alô CAIXA. A lista completa de canais de atendimento está disponível em Encontre a CAIXA.
Agência Abolição
- Onde: Rua José Costa Ribeiro, 102; uma unidade lotérica, situada na Avenida da Abolição, 15, Centro.
- Para mais informações: WhatsApp CAIXA (0800 104 0104) ou Alô CAIXA pelos números 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (demais regiões)
Clientes da Caixa podem ter contas encerradas imediatamente
Mais notícias de Economia
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente