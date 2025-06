Monstro da Água Verde: conheça história que assombrou o Ceará há 60 anos

Com cara de boi, um olho só e chifres pontudos, a criatura aterrorizou moradores do interior cearense na década de 1960. Saiba a história do caso misterioso

A história do Monstro da Água Verde é relembrada nesta sexta-feira 13 — a única do ano . É o dia ideal para quem gosta de lendas, visagens e fenômenos inexplicáveis.

A história correu rapidamente pelas ladeiras do Maciço do Baturité, a 74 km de Fortaleza, desceu até a Capital e logo virou manchete em jornais.

Assim nasceu a lenda do Monstro da Água Verde , um mistério do folclore cearense.

Com o medo tomando conta da população e os relatos se acumulando, autoridades foram acionadas. Policiais se posicionaram às margens do açude.

Mas, para a população, aquilo não encerrava a história. O animal abatido não coincidia com as descrições das dezenas de testemunhas. A dúvida permaneceu no ar: e se o que viram não era apenas um jacaré? E se o verdadeiro monstro ainda estivesse escondido, lá no fundo da Água Verde?

Monstro da Água Verde: a verdade está (ou esteve) na água?

Ao final da matéria de 1966, o texto deixou claro: “As narrativas feitas são inteiramente verídicas. Os depoimentos tomados são válidos diante da responsabilidade das pessoas abordadas”.

Embora os jornalistas não tenham visto qualquer vestígio do animal, o número de relatos e a semelhança das descrições sustentaram a lenda por décadas.

A lagoa Água Verde segue ali, serena e profunda. Mas, desde então, carrega consigo o peso de uma história não desvendada. Há quem diga que, em noites sem luar, ainda se pode ouvir um rebuliço misterioso nas águas.