Mais de duas toneladas de maconha são apreendidas no Ceará

As ações ocorreram em Cascavel, onde os policiais apreendeu pouco mais de uma tonelada de maconha, e em Pindoretama, onde 1,4 tonelada da droga foi apreendida / Crédito: Reprodução/ @elmanofreitas

Em menos de 24 horas, 2,5 toneladas de drogas foram apreendidas no Interior do Ceará. As Forças de Segurança do Estado apreenderam na quinta-feira, 4, 1,4 tonelada de maconha no município de Pindoretama e pouco mais de uma tonelada do mesmo material na cidade de Cascavel. LEIA MAIS | Quatro corpos são encontrados nas cidades de Varjota e Pires Ferreira

