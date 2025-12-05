Mais de duas toneladas de maconha são apreendidas no Ceará

Mais de duas toneladas de maconha são apreendidas no Interior do CEAs Forças de Segurança do Estado teriam apreendido 1,4 tonelada de maconha em Pindoretama e 1,1 tonelada da mesma droga em Cascavel
Em menos de 24 horas, 2,5 toneladas de drogas foram apreendidas no Interior do Ceará. As Forças de Segurança do Estado apreenderam na quinta-feira, 4, 1,4 tonelada de maconha no município de Pindoretama e pouco mais de uma tonelada do mesmo material na cidade de Cascavel.
Ações policias foram divulgadas nas redes sociais pelo perfil pessoal do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), que parabenizou os policiais pelo trabalho.
“Com isso, já passamos de 7 toneladas apreendidas só este ano. Parabéns aos nossos policiais pelo trabalho que tem garantido menos drogas nas ruas e mais segurança para a população. Seguimos firmes contra a criminalidade”, escreveu Elmano.
As Forças de Segurança consideram que essas duas ações estão entre as maiores apreensões de drogas já registradas este ano.
A operação resultou das diligências realizadas pela Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) e da investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).
Ainda não há registro de prisões. As corporações comunicam que apresentarão os detalhes das apreensões em coletiva de imprensa, que ocorrerá nesta sexta-feira, às 11h30, na sede da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (Denarc).
Confira a publicação do governador do Ceará:
