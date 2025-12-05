Favelas cearenses estão entre as mais iluminadas do Brasil, diz IBGE

Favelas cearenses estão entre as mais iluminadas do Brasil, diz IBGEEstado tem o segundo maior percentual de pessoas vivendo em vias iluminadas nas favelas e comunidades urbanas, ao lado de Rondônia, Rio Grande do Norte e Espírito Santo
As favelas cearenses estão entre as mais iluminadas de todo o País, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ao todo, 97,6% dos moradores de comunidades urbanas do Estado vivem em logradouros com iluminação pública, segundo melhor índice do Brasil, ao lado de Rondônia, Rio Grande do Norte e Espírito Santo.
Os dados fazem parte da pesquisa Entorno das Favelas e Comunidades Urbanas, que utiliza dados do Censo Demográfico de 2022 para analisar diversos cenários da população brasileira. Informações mostram que dos 747.421 cearenses identificados nessas áreas, apenas 18.287 não possuem iluminação pública nos locais onde moram.
Apenas o estado do Maranhão, com 97,9%, tem percentual maior no Brasil. Fora das comunidades o número é ligeiramente maior, com 98.9% das áreas possuindo luz pública.
Para este levantamento, foram considerados apenas os municípios que possuem ou comunidades urbanas registradas no IBGE. No Ceará, a amostragem atingiu 4.3 milhões de cearenses.
98% no lixo produzido nas favelas cearenses são coletados por serviço de limpeza
Outro dado trazido pela pesquisa é sobre destinação do lixo produzido nas favelas. No Ceará, 98,1% dos resíduos sólidos produzidos nas comunidades urbanas são coletados por serviço público de limpeza.
O índice é maior que o da região Nordeste, que coleta, em média, 86,5% do lixo produzido. Em números gerais, isso representa que, dos 748.469 entrevistados na pesquisa, cerca de 734 mil têm a destinação do lixo garantida pelo poder público.
Em contrapartida, mais de quatro mil moradores ainda queimam ou enterram na sua propriedade o lixo que produzem, de acordo com o IBGE.
Destinação do lixo produzido nas favelas do Ceará
