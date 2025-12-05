Favelas cearenses estão entre as mais iluminadas do Brasil, diz IBGE

Estado tem o segundo maior percentual de pessoas vivendo em vias iluminadas nas favelas e comunidades urbanas, ao lado de Rondônia, Rio Grande do Norte e Espírito Santo

As favelas cearenses estão entre as mais iluminadas de todo o País, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ao todo, 97,6% dos moradores de comunidades urbanas do Estado vivem em logradouros com iluminação pública, segundo melhor índice do Brasil, ao lado de Rondônia, Rio Grande do Norte e Espírito Santo.

Os dados fazem parte da pesquisa Entorno das Favelas e Comunidades Urbanas, que utiliza dados do Censo Demográfico de 2022 para analisar diversos cenários da população brasileira. Informações mostram que dos 747.421 cearenses identificados nessas áreas, apenas 18.287 não possuem iluminação pública nos locais onde moram.

Apenas o estado do Maranhão, com 97,9%, tem percentual maior no Brasil. Fora das comunidades o número é ligeiramente maior, com 98.9% das áreas possuindo luz pública.

Para este levantamento, foram considerados apenas os municípios que possuem ou comunidades urbanas registradas no IBGE. No Ceará, a amostragem atingiu 4.3 milhões de cearenses.