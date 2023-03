Forquilha

Suspeita de irregularidades: MPCE pede cancelamento de shows em Forquilha

Valores teriam sido retirados da educação e assistência do município: cerca de R$ 568 mil do Fundeb e mais R$ 120 mil do Fundo Municipal de Assistência Social para pagar cachê dos artistas. A Prefeitura de Forquilha nega comprometimento das áreas públicas