Teto de sala de aula em Forquilha desaba e aulas só retornam com aval dos Bombeiros

Até a liberação do local pelo Corpo de Bombeiros, a escola ficará sem aulas

Estudantes e funcionários de um colégio na cidade de Forquilha, no interior do Ceará, passaram por um susto na manhã desta terça-feira, 28. O teto de uma das salas da Escola Centro Social desabou, deixando os alunos sem aula. Nas redes sociais, o prefeito da cidade, Edinardo Rodrigues Filho (PDT), afirmou que ninguém se feriu.

O gestor afirmou que todos os estudantes da classe estavam no refeitório. "Graças a Deus não tinha nenhum aluno dentro da sala, todos estavam em horário de almoço. Queria dizer a todos os pais que fiquem tranquilos".

Após o ocorrido, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para que uma vistoria em todo o colégio possa ser realizada. Uma vez descartada o perigo de danos no restante da estrutura, a equipe de Infraestrutura da Prefeitura vai dar início ao processo de liberação do espaço para o retorno das aulas.



De acordo com o prefeito de Forquilha, a Escola Centro Social passou por uma reforma em 2019.

