Duas pessoas morrem afogadas em açude de Forquilha

Buscas duraram cerca de duas horas; ambas as vítimas foram encontradas já sem vida

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Duas pessoas, que não tiveram a identidade revelada, morreram durante a tarde desse domingo, 21, em Forquilha, município a 217 quilômetros (km) de Fortaleza. As vítimas tinham 26 e 54 anos de idade.

Segundo informações da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), as duas vítimas entraram em um açude localizado em frente a uma barraca e não foram mais vistas.