Homem é preso suspeito de receptação de veículo em Forquilha

Automóvel havia sido roubado em setembro deste ano no interior do estado; carro possuía indícios de adulteração como numeração do motor raspada

Um homem de 22 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso na tarde dessa quarta-feira, 27, por receptação de veículo roubado. A captura foi feita no município de Forquilha, a 217 km de Fortaleza, após serem encontrados indícios de adulteração no carro.

As mudanças no veículo foram constatadas durante uma ação de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na altura do quilômetro 216 da BR-222. Após inspeção no veículo, os agentes federais detectaram resquícios da adulteração como numeração do motor raspada.