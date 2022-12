Acidente de trânsito entre caminhões e motocicleta em Forquilha interdita rodovia

Dois caminhões e uma motocicleta se envolveram em acidente em Forquilha (CE), no km 202, da BR 222, na manhã desta sexta-feira, 2. A colisão gerou a interdição parcial da rodovia, no sentido capital-interior, pois há um caminhão tombado sobre o leito da rodovia.

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local e realiza controle de tráfego. Equipe do Corpo de Bombeiros avalia a intervenção devido à presença de óleo no revestimento asfáltico. Os condutores da motocicleta e de um dos caminhões foram socorrido. Agentes de segurança ainda não divulgaram informação do estado das vítimas.

Acidente envolvendo dois caminhões e uma motocicleta, em Forquilha (Foto: Reprodução/PRF)



