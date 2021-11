Suspeito de homicídio é preso em flagrante em Forquilha

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu em flagrante um homem suspeito de envolvimento em um homicídio. A captura ocorreu na manhã desse sábado, 20, momentos após o crime ser registrado no município de Forquilha. O homem foi autuado em flagrante por homicídio doloso. A vítima, de 56 anos, foi morta com um objeto perfurocortante no bairro Edmundo Rodrigues.

Após tomarem conhecimento sobre o crime, os policiais militares do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e da 2º Companhia do 3º Batalhão da PMCE se deslocaram ao endereço indicado.

Após buscas, um suspeito foi identificado como Victor Emanoel Pereira Vasconcelos, 21. Ele foi capturado em um imóvel da região. O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Sobral, onde foi autuado em flagrante. A motivação do crime segue sendo apurada pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 3677 4711, WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral.

As informações podem ser repassadas também pelo número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101 0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

