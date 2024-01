Homem morre afogado em açude do Ceará após ingerir bebida alcoólica

A operação foi acompanhada por familiares e amigos da vítima. Após o resgate, o corpo foi entregue a uma equipe de plantão da Polícia Militar para as providências cabíveis.

Recomendações para evitar afogamentos

Com a proximidade do período de férias, o Corpo de Bombeiros alerta para as medidas de redução do número de afogamentos, principalmente entre crianças e adolescentes. De acordo com a corporação, o nado em locais que tenham guarda-vidas e a constante vigilância dos responsáveis podem evitar um acidente grave.

Além disso, medidas como evitar o nado em locais desconhecidos, não superestimar as habilidades de nado, respeitar os limites do próprio corpo, não ingerir bebidas alcoólicas à beira de piscinas, rios, lagos ou em embarcações e seguir os avisos de segurança podem salvar vidas.

Ainda segundo o CBMCE, 493 pessoas já foram salvas de afogamentos entre janeiro e novembro deste ano. O número é cerca de 15% menor que nos 11 primeiros meses do ano passado, quando 581 resgates foram realizados.