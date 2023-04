Forquilha registra a maior chuva das últimas 24 horas no Ceará; veja previsão do tempo

O município de Forquilha registrou 23 milímetros (mm) de chuva das 7 horas dessa terça-feira, 25, até as 7 horas desta quarta-feira, 26. A precipitação foi a maior das últimas 24 horas no Ceará, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Fortaleza também ficou entre as cidades com maior volume pluviométrico, com 19 mm. Granja (14 mm), Ararendá (12.6 mm) e São Gonçalo do Amarante (12.2 mm) foram outras das maiores chuvas do dia.

Confira as cidades do Ceará com maior volume de chuva nas últimas 24 horas (26/04)

Forquilha (Posto: FORQUILHA): 23 mm



Fortaleza (Posto: CACA E PESCA): 19 mm



Granja (Posto: PESSOA ANTA): 14 mm



Ararendá (Posto: SANTO ANTONIO): 12.6 mm



São Gonçalo Do Amarante (Posto: SANTO AMARO): 12.2 mm



Bela Cruz (Posto: PRATA): 12.2 mm

Ceará registra chuva em 34 municípios; veja previsão do tempo

Ao todo, 34 municípios do Ceará registraram chuvas neste período. Os dados da Funceme são preliminares e podem ser atualizados durante o dia. A previsão de chuva divulgada pelo órgão é de chuvas isoladas para quinta-feira, 27, e sexta-feira, 28.

As precipitações são causadas por áreas de instabilidades oriundas do Oceano Atlântico e do Leste do Nordeste. Nos próximos dois dias, o céu pode variar de parcialmente nublado a poucas nuvens. As chuvas isoladas devem ser registradas na região do Litoral de Fortaleza. Outras macrorregiões também tem alta possibilidade de chuva isolada.



