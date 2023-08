Suspeito de envolvimento em homicídio em Forquilha é preso

Um homem de 29 anos foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) na manhã desta quinta-feira, 10, suspeito de estar envolvido em um homicídio registrado em Forquilha, a 210 km de Fortaleza, no início deste ano. Outros sete mandados de busca e apreensão domiciliar também foram cumpridos durante os trabalhos da corporação.

A Delegacia Municipal de Forquilha foi a responsável por capturar o suspeito — que já tinha antecedentes criminais por homicídio. Aparelhos celulares foram apreendidos pelos agentes — os dispositivos serão usados para amparar novas investigações.

As Delegacias Regional e Municipal de Sobral prestaram auxílio na empreitada. Após ser detido, o homem foi levado até uma unidade policial, onde foi colocado à disposição da Justiça.