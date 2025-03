Elmano: "É preciso separar empresas envolvidas com facções e extorquidas"

A declaração foi dada, durante a entrega de novas ambulâncias a municípios do Estado / Crédito: Samuel Setubal

Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), enfatizou nesta terça-feira, 25, que é preciso “separar muito bem”, durante as investigações de ataques a provedoras de internet no Estado, quais empresas estavam envolvidas com facções criminosas e quais estavam “sendo ameaçadas, extorquidas”. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp “Já tem nomes [de empresas investigadas], mas só devem ser ditos com provas. Penso que a gente tem que dar tranquilidade à Polícia Civil para fazer a investigação, preservando o sigilo de informações importantes”, afirmou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para o gestor, a ação policial em curso é “fundamentalmente” contra facções: “Tem empresário sendo ameaçado, sendo extorquido, então temos que ter muito cuidado para separar muito bem, não acusar injustamente”.

Lula: quebrar 'espinha dorsal' das facções Em entrevista exclusiva ao O POVO divulgada durante sua passagem pelo Ceará, na última quarta, 19, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que “quebrar a espinha dorsal” das facções criminosas é a “única forma de acabar com a violência que ocorre no Brasil”. Lula se referia à estrutura financeira das organizações criminosas. Ele afirmou que, em 2024, a Polícia Federal (PF) causou prejuízo de R$ 5,6 bilhões às facções do País, 70% a mais que o ano anterior. Isso ocorreu por meio de operações policiais que envolviam apreensão de bens. Outra frente de combate ao crime organizado, na visão de Lula, é a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública. O texto define novas regras e padronização de protocolos para as forças de segurança do Brasil, além de estabelecer o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).