Cascavel: jovem é denunciado por agressões a adolescentes autistas em escola

Ele também teria feito chacotas em relação aos dois adolescentes autistas, o que fez um deles dar uma “voadora” no jovem que foi denunciado pelo MPCE, que havia se somado à situação por ser amigo do adolescente que havia puxado a máscara do aluno autista.

Outros alunos intervieram e passaram a agredir os dois estudantes autistas. Segundo a direção da escola, aproximadamente, nove alunos participaram das agressões. O diretor da unidade disse que, ao chegar ao local do incidente, deparou-se com uma “roda” de alunos em torno de uma das vítimas.

Após as agressões, um dos adolescentes autistas foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cascavel apresentando vários ferimentos no rosto, assim como sangramento no nariz e cortes nos supercílios.

O POVO procurou a Secretaria de Estado de Educação do Ceará (Seduc) para saber quais foram as ações tomadas pela escola após os fatos. Em nota, a pasta afirmou que foi “dada a oportunidade de conciliação aos alunos envolvidos e suas famílias para resolução dos conflitos” e que também foi oferecida aos alunos envolvidos acompanhamento do professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE).

São eles, o Projeto Professor Diretor de Turma, que atua com o objetivo de qualificar as relações para auxiliar os jovens no seu processo de autoconhecimento, bem como promover a melhoria do convívio escolar e comunitário; e a Comissão de Proteção e Prevenção à Violência contra a Criança e o Adolescente, em parceria com o Ministério Público, cuja finalidade é reforçar o papel protetivo da escola e estreitar sua relação com a Rede de Proteção para fortalecer uma atuação protagonista da unidade de ensino.



Por intermédio do Professor Diretor de Turma, a escola realiza alinhamento toda segunda-feira junto aos professores e nas reuniões semanais fazem atividades com base na indicação de textos reflexivos / temáticas norteadores para as aulas de formação para a cidadania.



Dentro desse cenário, a Crede 9 orientou que fosse dada a oportunidade de conciliação aos alunos envolvidos e suas famílias para resolução dos conflitos. A escola manteve diálogo com os estudantes e famílias com esse objetivo. Também possibilitou aos alunos envolvidos a continuarem com acompanhamento do professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE).