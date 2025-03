Caucaia: empresa provedora é atacada a tiros e posto bancário suspende serviço por falta de internet

Uma empresa provedora de internet foi atacada a tiros na noite dessa segunda-feira, 10, no bairro Itambe, em Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A fachada do local foi atingida por pelo menos seis disparos.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), realiza investigações e diligências relacionadas à atuação de grupos criminosos contra empresas provedoras de internet no Estado.

No último domingo, 9, duas empresas de internet foram alvo de ataques da facção criminosa Comando Vermelho (CV). As unidades tiveram portas de vidro, cadeiras, ar-condicionado quebrados e paredes pichadas com recados ‘Crime’ e ‘CV’.

Ainda segundo a pasta, o grupo especial, anunciado pelo Governo do Estado, no sábado, 8, realiza, neste momento, oitivas e diligências no intuito de identificar e capturar os envolvidos com a ocorrência.

Os ataques estariam relacionados à cobrança de ‘taxas’ das facções criminosas às empresas para permitir a prestação de serviços em regiões dominadas pelas organizações, como O POVO mostrou anteriormente.