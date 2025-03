Motorista é preso com 100 quilos de maconha em Limoeiro do Norte

Um motorista foi preso neste sábado, 22, em Limoeiro do Norte, a 198 quilômetros de Fortaleza, transportando 100 embalagens de maconha, um total de 107,22 quilos do entorpecente. A apreensão foi realizada por policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE).

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a apreensão aconteceu nas proximidades do desvio do Posto de Fiscalização Física (PFF), do BPRE. A localização é no quilômetro 61 da rodovia CE-265.