Ceará registra pelo menos quatro ataques de facções às empresas de internet em 2025

Imagem de apoio ilustrativo. Facções estariam ameaçando empresas a pagarem 'taxas' para prestar serviços / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Ceará registrou pelo menos quatro ataques de facções criminosas às empresas provedoras de internet neste ano. Entre elas estão a Brisanet, alvo de pelo menos dois dos casos registrados nos três primeiros meses do ano. Entre os grupos atuantes estão o Comando Vermelho (CV). O mais recente ataque aconteceu na noite dessa quinta-feira, 6, quando um veículo da empresa cearense foi tomado por criminosos e incendiado em no bairro Conjunto Metropolitano, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, ontem, que equipes das Polícias Civil e Militar do Ceará realizaram buscas para capturar os suspeitos do caso.

Como O POVO mostrou anteriormente, os ataques estão relacionados à cobrança de ‘taxas’ das facções criminosas às empresas para permitir a prestação de serviços em regiões dominadas pelas organizações. Um deles é o Grande Pirambu, área de atuação do CV. O local foi palco de dois ataques nos meses de janeiro e fevereiro. No dia 22 de janeiro, um veículo da empresa Brisanet foi incendiado no bairro Jacarecanga. No momento do ataque, nenhum colaborador da empresa estava no local.

Duas semanas depois, outro carro de uma empresa prestadora de internet não identificada também foi alvo de criminosos. O caso aconteceu no dia 3 de fevereiro, no bairro Carlito Pamplona. Outra ação dentro do mesmo contexto aconteceu no Pecém, na Grande Fortaleza, na quinta-feira, 27, quando membros do CV atacaram estruturas de empresas de internet na região. Os ataques estariam relacionados a falta de pagamento dos ‘pedágios’ na região para que as empresas continuassem atuando.

O ataque impactou 90% dos usuários, incluindo as grandes empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), que ficaram sem conexão. Facção teria ordenado fechamento de galpão de empresa em Fortaleza Circulou nas redes sociais nessa quinta-feira, 6, que a facção CV teria ‘ordenado’ fechar o galpão da empresa Brisanet, localizado na avenida Francisco Sá, em Fortaleza. Além disso, o grupo estaria impedido a empresa de fornecer o serviços nos bairro Barra do Ceará, Colônia e Pirambu, zona de atuação do CV.