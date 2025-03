Empresas de internet têm portas e cadeiras quebradas em novos ataques de facção em Caucaia

Empresas de internet são alvos de novos ataques de facções em Caucaia / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Duas empresas de internet tiveram estruturas danificadas após ataque da facção criminosa Comando Vermelho (CV) na madrugada deste domingo, no bairro Sítios Novos, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). As unidades tiveram portas de vidro, cadeiras, ar-condicionado quebrados e paredes pichadas com recados ‘Crime’ e ‘CV’. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que o policiamento na região foi intensificado após a ocorrência. A pasta disse que imagens de câmeras de segurança auxiliam os trabalhos investigativos que também estão a cargo da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

Além disso, equipes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para a ocorrência. As empresas vítimas dos ataques foram a A4 Telecom e Xconnect Telecom.