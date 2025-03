Empresa de internet encerra atividades após ataque de facção em Caucaia: "Devastaram tudo"

As empresas de internet no Ceará vêm sendo alvos de uma onda de ataques de facção criminosas, onde os casos estariam relacionados à cobrança de ‘taxas’ pelas organizações que exigem pagamento das empresas para prestação de serviços.

Na terça-feira, 18, a Associação dos Provedores do Ceará (Uniproce) convocou assembleia extraordinária para falar sobre os o atual cenários de insegurança dos provedores. “A associação Uniproce vai responsabilizar o Governo do Estado pelos prejuízos ocasionados aos provedores”, disse a entidade.

Uma das medidas mais recentes no combate aos crimes contra as provedoras foi anunciada no dia 8 de março pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT). Um grupo especial formado pelas forças de segurança do Estado buscam agir contra os grupos que vêm atacando os provedores de internet.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse que está realizando diligências e oitivas para identificar e capturar os responsáveis pelos ataques.

O balanço mais recente aponta que 27 pessoas foram presas suspeitos de extorquir empresas ou usuários de internet a mando de facções criminosas no Ceará.