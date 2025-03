Cinco são denunciados por ataques a empresas de internet no Pecém

Eles são apontados como integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, que estaria cobrando entre 20 e 30 reais por cada cliente que as empresas tivessem no município

O Ministério Público Estadual (MPCE) denunciou nessa quarta-feira, 18, cinco homens pelos ataques à infraestrutura de fornecedoras de internet no Pecém , em São Gonçalo do Amarante , município da Região Metropolitana de Fortaleza.

O prejuízo à empresa foi estimado em R$ 52.700, sendo que ainda houve falhas no fornecimento de internet que afetaram, até mesmo, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

Conforme a denúncia do MPCE, as empresas de internet em São Gonçalo do Amarante passaram a receber, neste ano, ameaças de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Os criminosos exigiam receber 20 ou 30 reais mensais por cada cliente que as provedoras tivessem no município.

A investigação realizada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) identificou que, no dia 21 de fevereiro, um homem foi até a loja de uma empresa, localizada no Pecém, e exigiu o número do telefone do dono da provedora.

Na ocasião, um homem que se apresentou como “LZ” disse que estava com pressa porque “ainda iria em outras empresas de provedores”. “LZ” foi identificado como sendo Luiz Rodrigues da Costa Neto, um dos denunciados. Ele foi preso em 12 de março durante a primeira fase da operação Strike.