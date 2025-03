Chefe de grupo criminoso é preso em laboratório com mais 30 kg de drogas

Equipe da Força Tática ficou de prontidão e foi acionada no momento que o homem deixou uma residência no bairro Betânia. O veículo foi seguido até o bairro Paraíso das Flores

O homem foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e por tráfico de drogas. No local os policiais encontraram mais de 30 kg de drogas. O material foi levado para a Delegacia Municipal de Sobral.

Uma operação da Polícia Militar do Ceará em Sobral , cidade distante 233 km de Fortaleza, resultou na prisão de um chefe de organização criminosa e na desarticulação de um laboratório de drogas. A ação aconteceu na manhã da última segunda-feira, 24.

De posse dessas informações, uma equipe da Força Tática ficou de prontidão e foi acionada no momento que o homem deixou uma residência no bairro Betânia em um carro de cor branca. O veículo foi seguido até o bairro Paraíso das Flores, onde foi feita a abordagem.

A operação foi realizada após informações da Assessoria de Inteligência (Assint) do 3º Batalhão Policial Militar (3º BPM), que deu início ao monitoramento de um homem apontado como chefe de grupo criminoso e um dos responsáveis pela distribuição de entorpecentes em Sobral.

No interior do automóvel os policiais encontraram papelotes de maconha, o que confirmou as suspeitas que o homem era responsável pela entrega de droga na região.



Uma segunda equipe da Polícia Militar foi até a casa de onde o homem havia saído. No local, encontraram uma mala com 30 kg de maconha, além de 480 g de cocaína e 130 g de crack.

A maconha já estava fracionada em papelotes. Também foram encontrados pinos vazios, onde seria colocada a cocaína para venda.