Combate à violência requer 'quebrar espinha dorsal' das facções, diz Lula

Outra frente de combate ao crime organizado, na visão de Lula, é a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública. O texto define novas regras e padronização de protocolos para as forças de segurança do Brasil, além de estabelecer o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).

Segundo o presidente, a PEC “define muito bem como as forças federais, estaduais e mesmo as municipais atuarão em conjunto” contra as facções. SIGA o canal de Política do O POVO no WhatsApp “O ministro [da Justiça e Segurança Pública, Ricardo] Lewandowski dialogou muito com os governadores e a sociedade para construir essa proposta”, relatou. “Agora a ministra Gleisi [Hoffman, da Secretaria de Relações Institucionais] está conversando com as lideranças do parlamento para encaminhar em breve a proposta para o Congresso”, relatou. Na visão de Lula, uma integração “ainda maior” entre as polícias, da federal à municipal, poderá aumentar os números de investidas contra as finanças das facções. “E isso irá derrubar, e muito, a força das organizações criminosas”.