Operação Gênesis: 14ª fase cumpre mandados de busca e apreensão dentro de presídios

Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Fortaleza e Itaitinga, e outros três no sistema penitenciário nesta terça-feira, 18. Os alvos foram nove integrantes de facções com atividade principal na Capital por denúncia de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Os mandados judiciais foram deferidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas pela Operação Gênesis na 14ª fase. Desde o início da Operação em 2020, foram expedidos 110 mandados de prisão preventiva, assim como 151 mandados de busca e apreensão pelo Estado.

Operação Gênesis é executada pelo Ministério Público do Estado do Ceará, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou mais uma fase da Operação Gênesis, com o apoio da Polícia Civil do Ceará (PCCE) e da Secretaria de Administração Penitenciária e de Ressocialização do Estado (SAP) nesta terça-feira.

De acordo com o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), durante a investigação, foi possível identificar o envolvimento de traficantes com agentes e ex-agentes de segurança pública do Estado, que se estruturaram de forma organizada para realizar diversos crimes. Além deles, pequenos e médios traficantes locais estavam envolvidos. Assim, praticaram uma série de infrações penais como os crimes de extorsão, organização criminosa, comércio ilegal de arma de fogo e outras condutas semelhantes. Os alvos dos guardas eram cuidadosamente escolhidos entre traficantes com poder aquisitivo ou que tinham alguma passagem pela polícia, o que facilitava as exigências, as abordagens e o alcance das vantagens almejadas pelo grupo.

Os agentes públicos tinham acesso ao sistema de informações da Polícia para selecionar as “vítimas” e planejar as ações.

Linha do tempo da Operação Gênesis Operação Gênesis teve início a partir de uma investigação do Ministério Público iniciada em 2016. À época, o objetivo era apurar a ação de grupos ligados a organizações criminosas, responsáveis pelo tráfico de drogas e armas, assaltos e homicídios na Região Metropolitana de Fortaleza.