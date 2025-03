Sobe para 27 o número de suspeitos presos por ataques a empresas de internet no CE

Com isso, agora, são 27 os presos suspeitos de extorquir empresas ou usuários de internet a mando de facções criminosas no Ceará . Na quarta-feira, 12, e na sexta-feira, 15, passadas, duas fases da Operação Strike haviam prendido os demais suspeitos.

A prisão mais recente ocorreu na tarde desta segunda-feira, 17, quando um homem de 19 anos foi preso por policiais civis no Parque Soledade. Mais cedo um outro homem, de 20 anos, já havia sido preso no bairro suspeito de envolvimento nas ações criminosas registradas durante a madrugada .

As facções criminosas — especialmente, o Comando Vermelho (CV) — têm cobrado “taxas” para permitir que as empresas forneçam serviços de internet nos territórios que registram atuação dessas organizações.

O Ceará registra neste ano uma onda de ataques a empresas de internet e à infraestrutura do serviço em locais como o Grande Pirambu (em Fortaleza ), Caucaia, São Gonçalo do Amarante e Caridade .

Já no dia 22 de fevereiro, o carro de uma outra empresa foi incendiado no bairro Jacarecanga . Em Caucaia, os ataques se deram em bairros como Conjunto Metropolitano, Sítios Novos e Capuan .

Em 3 de fevereiro, o carro de uma empresa de internet foi incendiado no bairro Carlito Pamplona . Um outro veículo foi atacado, mas os criminosos não conseguiram atear fogo no automóvel.

Entre os ataques registrados, um carro de uma empresa foi incendiado em 6 de março no Conjunto Metropolitano. Já nos dias 9 e 10 março, lojas de provedoras foram atacadas, respectivamente, no Sítios Novos e no Itambé — neste último, a fachada do local foi atingida por disparos de arma de fogo.



Em São Gonçalo do Amarante, em 27 de fevereiro, criminosos atacaram instalações de empresas de internet, afetando, até mesmo, o funcionamento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).



Já em Caridade, as caixas de transmissão das fornecedoras foram destruídas, deixando cerca de 90% do município sem internet, conforme a Associação dos Provedores do Ceará (Uniproce).