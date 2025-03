Vídeo mostra "emboscada" que vitimou motorista e passageiro de veículo no Icaraí

Vídeo mostra ação criminosa no bairro Icaraí, em Caucaia / Crédito: reprodução/vídeo

Imagens de câmeras de segurança registram um duplo homicídio, que vitimou um motorista de automóvel e o passageiro, nessa segunda-feira, 24, no Icaraí, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. Ação sugere que houve uma "emboscada" para que o crime fosse cometido. As imagens mostram um homem parado na calçada enquanto o automóvel com as vítimas se aproxima. O criminoso sinaliza, abre a porta da frente do carro e tira do bolso, de forma discreta, a arma de fogo.

Ele surpreende as vítimas realizando os disparos e foge.