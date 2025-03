Entidade denuncia que moradores estão sem internet após ataque a caixas de transmissão em Caridade

Caixas de internet são destruídas no município de Caridade, no Ceará / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

A Associação dos Provedores do Ceará (Uniproce) denunciou que moradores do município de Caridade, a 98,82 quilômetros de Fortaleza, estão sem acesso à internet ou à rede 4G. A entidade relatou que criminosos teriam arrancado cabos e quebrado caixas de transmissão de internet em postes na cidade na madrugada desse sábado, 8. Uma ocorrência similar teria sido registrada na região na semana anterior. O POVO apurou que moradores relataram estar com dificuldade no acesso à rede neste fim de semana e que teria a possibilidade de toda a região ficar sem internet “a qualquer momento”. Entre as regiões afetadas estão os bairros Pé do Serrote e Centro.