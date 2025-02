Veículo de provedora de internet pega fogo no bairro Jacarecanga

Veículo sofreu incêndio na manhã deste sábado, 22, em uma rua do bairro Jacarecanga, em Fortaleza. Segundo SSPDS, o condutor não estava no local no momento do incêndio

Carro da Brisanet, empresa provedora de internet, sofreu incêndio na manhã deste sábado, 22, em uma rua do bairro Jacarecanga, em Fortaleza. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o condutor do veículo não estava no local no momento do incêndio.

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para a ocorrência, mas as causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Em nota, a empresa Brisanet comunica que apura o caso e que está à disposição das autoridades.