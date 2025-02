Provedores de internet do Pecém se reúnem com governo sobre segurança no Complexo

Os 15 provedores de internet que atuam na área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) estiveram reunidos com representantes da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará ainda na tarde de ontem, 27, logo após o ataque do Comando Vermelho que causou danos à internet de 90% das empresas do Cipp.

No encontro, segundo O POVO apurou, o Estado fez promessas de uma atuação mais eficaz para impedir que o crime organizado tome o controle do serviço na área. Ontem, policiais militares em viaturas e motos agiram na região para impedir que os ataques continuassem gerando prejuízo ao principal polo industrial do Estado.