Elmano cria grupo para investigar ataques a provedores: "Vamos pra cima"

Governador Elmano de Freitas disse "ira para cima" das facções e criou grupo especial para investigar os crimes contra provedores de internet / Crédito: Reprodução redes sociais

Um grupo especial formado pelas forças de segurança do Estado do Ceará vai agir contra o crime organizado que ataca os provedores de internet, segundo anunciou o governador Elmano de Freitas (PT) neste sábado, 8. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp “Vamos pra cima! E esses bandidos irão pagar na Justiça por esses atos criminosos”, escreveu Elmano nas redes sociais.

No post, ele informa que convocou uma reunião para a manhã deste sábado com os gestores da força de segurança e a Casa Civil do Ceará.

“No caso desses atos criminosos contra alguns provedores de internet e usuários, criamos um grupo especial de investigação, que tem identificado cada um dos criminosos, que serão presos um a um, podem ter certeza”, informa. Ataques e cobranças de pedágio Nas duas últimas semanas, os ataques a provedores de internet se intensificaram no Estado, com destaque para o ocorrido no Complexo Industrial e Portuário do Ceará (Cipp), o principal e mais promissor polo econômico do Estado.

Em Caucaia, município da Região Metropolitana de Fortaleza, é mais um lugar a registrar a cobrança de taxas por parte de facções criminosas para que o fornecimento de internet não seja interrompido. Para pressionar o pagamento, equipamentos estão sendo danificados, assim como veículos das empresas já foram atacados.



Um morador do bairro Conjunto Metropolitano, que pediu para não ser identificado, denunciou ao O POVO ter ficado sem internet após os ataques. Ele contou que, no último dia 27 de fevereiro, a internet da casa dele parou de funcionar, após danos terem sido realizados à estrutura da rede que atende o bairro.

Técnicos foram até o local e consertaram os equipamentos, mas, dois dias depois, os faccionados voltaram a quebrá-los. O morador relatou ter acionado novamente a operadora, que, desta vez, disse não haver previsão para o retorno do serviço.

Uma fonte ligada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que também terá a identidade preservada, disse que a situação já havia sido denunciada no ano passado, mas se intensificou mesmo na semana do Carnaval.



Outros casos foram registrados em anos seguintes e, em 2025, uma nova leva de ataques foi registrada. Em 5 de fevereiro, um carro de uma operadora de internet foi incendiado no bairro Carlito Pamplona. Outro veículo chegou a ser atacado, mas os criminosos não conseguiram atear fogo. Já em 22 de fevereiro foi a vez de um carro de uma outra empresa ser incendiado no bairro Jacarecanga. Em diversos pontos do Grande Pirambu, são feitos relatos de que criminosos estão danificando equipamentos de empresas “não autorizadas” a atuarem no bairro pelo CV. A situação também se daria em bairros como Barra do Ceará, Sapiranga e Quintino Cunha.