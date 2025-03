Governo do Estado entrega novas ambulâncias a 25 municípios cearenses

Governador Elmano de Freitas faz a entrega de Novas Ambulâncias para o Samu 192 Ceará com distribuição do equipamento em alguns municípios do Estado / Crédito: Samuel Setubal

O sistema público de saúde de 25 municípios cearenses foi reforçado com novas ambulâncias, entregues pelo Governo do Estado na manhã desta terça-feira, 25, em solenidade no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. A renovação de frota foi possibilitada pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), a partir de um investimento de R$ 7,22 milhões.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Veja a lista de municípios que receberam ambulância mais abaixo.

SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Trata-se da segunda entrega de ambulâncias no Ceará em março. No início do mês, o Ministério da Saúde doou 40 unidades de Suporte Básico (USB) e duas de Suporte Avançado (USA), segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). Outros 42 veículos são esperados nos próximos dias, diz a secretária de Saúde, Tânia Mara Coelho. Segundo ela, as ambulâncias virão de São Paulo. Na visão da secretária, os incrementos no Samu são “fundamentais”. Isso porque “nossas ambulâncias se desgastaram muito, principalmente na pandemia. Se deslocaram muito para salvar vidas, então é essencial”.

Durante sua fala no evento, Tânia Mara enfatizou que o Samu 192 realizou, entre janeiro e março deste ano, 25 mil atendimentos no Ceará. Já o governador Elmano de Freitas (PT) demonstrou valorização pelos profissionais de saúde: “Esses veículos são equipamentos utilizados para o serviço. O serviço mesmo é feito por gente, para salvar gente. Por isso, meu agradecimento aos profissionais. Só de terem atendido 25 mil situações nesse ano, demonstra o quanto vocês trabalham. E não tem hora. É de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, quando as pessoas precisam”. Elmano associou a entrega das ambulâncias à “decisão política” do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de “manter” o Samu: “Foi preciso Lula voltar para ter uma renovação de 70% da frota. Todo mundo fala que é importante Samu, que é importante saúde, mas uma coisa é falar, outra coisa é fazer. E quem faz e está fazendo é o presidente Lula”.