Enem 2021: como pais e familiares podem ajudar os estudantes a se preparar para a prova

No próximo dia 21 de novembro, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 terá o seu primeiro dia de aplicação. A prova, que tem como objetivo avaliar o desempenho dos estudantes do ensino médio, é motivo de grande preparação durante toda a fase escolar.

Para obter um bom desempenho na prova, o estudante deve contar com o apoio não apenas dos professores e demais profissionais de sua escola, mas também de seus pais e familiares, que desempenham um papel fundamental para sua saúde psicológica.



Para a professora de história e sociologia Lia Moita, o suporte afetivo dos familiares para a redução do estresse e da ansiedade é um dos pontos principais a se ater. “A presença dos pais é fundamental em todo processo de aprendizagem. Eles podem criar um ambiente de menos tensão, incentivando e encorajando os alunos para a prova e propondo atividades lúdicas aos filhos”, diz.



Já a professora Regina Teixeira destaca que costuma sempre cobrar os familiares de seus alunos a acompanharem sua vida escolar. “É comprovado que os alunos cujas famílias o acompanham têm um aproveitamento muito melhor do que aqueles que a família não dá esse tipo de atenção”, afirma.



O POVO separou uma lista com as três respostas mais comuns dadas pelos professores em relação a como o acompanhamento familiar pode ocorrer durante as fases mais decisivas da vida escolar:



- Ajuda do preparo psicológico com conversas e palavras de incentivo;

- Podem ajudar na compreensão dos conteúdos;

- Podem ajudar a proporcionar um ambiente tranquilo e propício ao estudo.



Fabiano Vasconcelos, pai do terceiranista Nicholas Matias, relata que, embora seu filho seja autônomo nos estudos, sempre procura estar presente e prover a ele cursos de apoio e equipamentos que o deixe confortável. Em sua casa, o estudo é prioridade número zero. Fabiano tenta compensar os momentos em que o filho prefere estudar sozinho pela sensação de apoio, sempre ali para o que ele precisar.



“Se o aluno não possuir ainda uma autonomia de estudar sozinho e se o pai ou mãe tiverem condições e tempo de sentar e orientar, é uma boa opção”, aconselha. E, se possível, tentar proporcionar o mínimo de equipamentos que auxiliem o estudante nunca será demais.



Ele cita aspectos que considera relevante para a rotina dos estudantes:

- Cursos;

- Equipamentos;

- Lazer;

- Boa alimentação;

- Dicas de como fazer uma prova (aos pais que já foram concurseiros);

- Procurar fazer silêncio dentro de casa na hora do estudo do aluno;

- Não delegar tarefas ao aluno no horário que ele deveria estar estudando.



Paula Nascimento, tia da estudante Beatriz Alves, leva muito à sério esse último ponto. De acordo com ela, sua sobrinha está mais focada nos estudos do que nos deveres de casa. “E eu falo que, embora ela não passe, vai servir como experiência futuramente”, diz.



A tia acompanha de perto os estudos de Beatriz e diz auxiliar nas redações, lendo os rascunhos e propondo ideias sobre o que ela poderia mudar no texto.



Paula sugere que, para os familiares que não possuem boas condições financeiras, a existência de materiais gratuitos (como os oferecidos pela prefeitura) pode ser uma boa opção. “Os familiares que possuem melhores condições podem pagar cursos preparatórios, porém o mais importante é estar acompanhando pessoalmente os estudantes”, opina.



