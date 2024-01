Retrospectiva 2023: Fortaleza conquista penta inédito, vice da Sula e novo G-10 da Série A

O Tricolor do Pici acumulou mais feitos históricos para o Nordeste e segue se consolidando no cenário nacional. Finalista da Sula, o Leão também se mostrou para a América do Sul como uma nova potência

Pentacampeonato cearense, final da Copa Sul-Americana e G-10 na Série A: o ano de 2023 do Fortaleza foi de momentos marcantes e históricos. O Tricolor do Pici finalizou mais uma temporada em alta, com objetivos cumpridos e cada vez mais consolidado no cenário nacional do futebol.

Estreias sem sustos no Cearense e na Copa do Nordeste

Com mais uma participação na Libertadores garantida, desta vez a partir da fase preliminar, o Fortaleza não poupou esforços no mercado da bola para tornar o elenco ainda mais qualificado. A experiência negativa em 2022, quando montou um grupo enxuto e sofreu para administrar a alta quantidade de competições que tinha no calendário, serviu de aprendizado.

Com o elenco reforçado e uma boa base de remanescentes, Vojvoda iniciou a temporada em janeiro com desafios no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste. O principal foco, entretanto, estava voltado para a pré-Libertadores, que começaria em fevereiro e seria de suma importância para as pretensões do clube no ano.

O Leão conseguiu administrar bem os primeiros compromissos no Estadual e estreou com vitória tranquila sobre o Iguatu, no Presidente Vargas, por 2 a 0. Pikachu, que reaparecia após retornar do futebol japonês, consagrou-se como principal destaque, sendo responsável por um gol e uma assistência.

No Nordestão, a estreia também aconteceu com triunfo. No PV, diante do Campinense, o Leão venceu com gols de Hércules e Silvio Romero, um em cada tempo.

FORTALEZA, CE, BRASIL,02.03.2023: Lucero, jogador do Fortaleza, comemora gol no Jogo pela Copa Libertadores da América, Fortaleza vs Maldonado, arena Castelão. Crédito: FÁBIO LIMA

Quedas na pré-Libertadores e no Nordestão

Confortável no Cearense e na Copa do Nordeste, o Fortaleza focou totalmente na pré-Libertadores a partir de fevereiro. Para ingressar na fase de grupos, o Tricolor teria que avançar em duas fases preliminares. O primeiro desafio aconteceu contra o Deportivo Maldonado, do Uruguai, rival que o Leão não encontrou grandes problemas para superar.