Com 95% dos votos a favor, Fortaleza aprova criação de SAF e começa nova era

O Leão do Pici aprovou a criação da Sociedade Anônima do Futebol neste sábado, 23, após assembleia geral realizada na sede do clube, no Centro de Excelência Alcides Santos

O dia 23 de setembro de 2023 (este sábado) marca o início de uma nova era no Fortaleza. A agremiação do Pici se tornou a mais nova Sociedade Anônima do Futebol (SAF), após votação realizada no Centro de Excelência Alcides Santos. Dos torcedores presentes no pleito, 95,14% foram a favor da mudança de modelo de gestão do clube cearense, que passará a ser chamado de Fortaleza EC SAF.

Ao todo, 1.256 adeptos leoninos estiveram presentes na sede do Tricolor do Pici para participar da assembleia geral. O número, inclusive, é um recorde na história do Fortaleza, que jamais havia levado tantos sócios-torcedores a um colégio eleitoral. Do número total, 1.195 votaram a favor da SAF, enquanto 57 (4%) foram contrários. Uma pessoa votou em branco e outras três votaram nulo.