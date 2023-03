Fortaleza goleia o Maldonado em Castelão lotado e avança na Libertadores

Tricolor do Pici bateu o rival uruguaio por 4 a 0 no Castelão, na noite desta quinta-feira, 2, e se classificou para a terceira fase da Libertadores. O próximo adversário é o Cerro Porteño, do Paraguai

O Fortaleza superou o Deportivo Maldonado-URU por 4 a 0 no Castelão, na noite desta quinta-feira, 2, e avançou para a terceira fase da Libertadores. Thiago Galhardo, Lucero, este duas vezes, e Guilherme marcaram os gols da classificação do Tricolor, que enfrentará Cerro Porteño-PAR na próxima etapa da competição continental.

O Leão do Pici teve atuação dominante sobre os uruguaios no lotado Castelão, que recebeu mais de 50 mil torcedores tricolores para acompanhar mais uma noite histórica da equipe na Libertadores. O time cearense dominou a posse de bola e as ações ofensivas.

A classificação também movimentou os cofres do clube. O clube receberá 600 mil dólares (R$ 3,1 milhões na cotação atual) por alcançar a terceira da Libertadores. Antes disso, o Tricolor já tinha garantido 500 mil dólares (R$ 2,6 milhões) pela participação na segunda fase.

Para encarar o Maldonado, Vojvoda fez apenas uma mudança na equipe que conquistou o empate em sem gols no Uruguai, na partida de ida. O técnico argentino sacou o volante Lucas Sasha para a entrada do meia-atacante Calebe, maior contratação da história do clube.

A estratégia de ter um time mais ofensivo com Calebe em campo deu certo. O Fortaleza teve postura agressiva desde o começo da partida e encurralava o Maldonado na defesa. Entretanto, o time se mostrava ansioso para definir as jogadas e balançar as redes.

A equipe abusou de chutes de fora da área, mas sem sucesso. O Leão finalizou 13 vezes, enquanto os uruguaios passaram todo o primeiro tempo sem chutar a gol.

Depois de tanto tentar, o Fortaleza encontrou os espaços necessários para marcar. Thiago Galhardo recebeu cruzamento de Hércules e abriu o placar, levando o Tricolor para o intervalo na vantagem.

No segundo tempo, os cearenses aumentaram o domínio e foram efetivos na frente. Vojvoda promoveu as entradas de Lucero e Guilherme nas vagas de Calebe e Galhardo e viu o time construir a goleada no Castelão.

À medida que o segundo tempo se passava, a equipe uruguaia perdia fôlego para segurar a pressão tricolor. Aproveitando melhor os espaços cedidos, os gols do Fortaleza foram saindo nos 45 minutos finais.

Lucero, duas vezes, e Guilherme marcaram na etapa final e garantiram a goleada no Castelão.

O Fortaleza terminou a partida com 27 finalizações contra apenas duas do Maldonado, além de 62% de posse de bola.

Ficha técnica: Fortaleza 4 x 0 Deportivo Maldonado

Fortaleza

4-3-3: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Tite e Bruno Pacheco; Hércules (Sasha), Caio Alexandre e Pochettino (Zé Welison); Calebe (Guilherme), Galhardo e Romarinho (Dudu). Téc: Juan Pablo Vojvoda

Deportivo Maldonado

5-3-2: Guilherme Reyes; Cotugno, Herrera (Diego Romero), Cayetano, Ferreira e Alfaro (Fernández); Tellechea (Muníz), Facundo Píriz (Núñez) e Nicolás Queiroz; Spinelli (Enzo Borges) e Hernán Toledo. Téc: Fabián Coito

Local: Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 2/3/2023

Horário: 21 horas

Árbitro: Jesús Valenzuela-VEN

Assistentes: Jorge Urego-VEN Tulio Moreno-VEN

VAR: Carlos Orbe-ECU

Cartões amarelos: Tite (FOR); Fernández (MAL)

Gols: Galhardo, Lucero (2x) e Guilherme-FOR

Público: 52.500

