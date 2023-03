Fortaleza goleia Ferroviário e garante vaga na semifinal da Copa do Nordeste

O Fortaleza bateu o Ferroviário pelo placar de 4 a 0, na tarde deste sábado, 25, na Arena Castelão, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Avassalador, o Leão encaminhou sua vaga na semifinal logo no primeiro tempo, com dois gols de Lucero e um de Calebe. Na etapa final, Thiago Galhardo ampliou o marcador.

O Tricolor do Pici agora aguarda o confronto entre Ceará e Sergipe para saber quem será o seu adversário na próxima fase do Nordestão. O duelo entre cearenses e sergipanos será realizado na Arena Castelão, neste domingo, 26, às 18h.

Já o Ferroviário acumulou a sua terceira eliminação em um intervalo de dez dias. No último dia 16, o Tubarão ficou pelo caminho na Copa do Brasil, ao ser derrotado pelo placar de 3 a 0 para o Grêmio. No último fim de semana, a equipe coral foi eliminada do Campeonato Cearense pelo mesmo Fortaleza, que o tirou do Nordestão neste sábado.

O jogo

Em tarde de Juan Martín Lucero, o Fortaleza precisou de apenas três minutos para abrir o placar. Quando as equipes ainda se estudavam em campo, o Leão achou o caminho das redes em um rápido contra-ataque. Após cobrança de falta de Ciel, Fernando Miguel defendeu sem dificuldades e acionou Caio Alexandre, que achou Romarinho na ponta esquerda. O ponta tricolor invadiu a área e rolou para Lucero mandar para o gol.

Apenas dois minutos depois, o camisa nove do Leão marcou mais uma vez. Após boa triangulação ofensiva, Pochettino encontrou Calebe na ponta direita, que chegou à linha de fundo e cruzou para Lucero marcar o segundo tento tricolor.

Absoluto, o Fortaleza dominava as ações do jogo. Aos 14 minutos da etapa inicial, Lucero balançou as redes de Douglas Dias pela terceira vez, entretanto, o lance foi invalidado pela arbitragem devido à posição de impedimento do argentino.

Em tarde inspirada da linha ofensiva do Leão, Romarinho quase deixou sua marca aos 23 minutos. O ponta recebeu na entrada da área, limpou a marcação e chutou forte de perna esquerda, a bola bateu na trave e voltou nos pés de Lucero, que parou no goleiro do Ferrão.

No minuto 32, Lucero teve mais uma chance de concretizar seu hat-trick na tarde deste sábado. Após grande arrancada de Romarinho, o argentino foi acionado, sem marcação, o camisa nove ajeitou o corpo e bateu forte, mas não conseguiu superar o goleiro coral.

Já aos 37 minutos de jogo, mais uma vez, Douglas Dias evitou o pior para o Tubarão da Barra. Calebe se livrou da defesa coral e buscou o ângulo direito da meta defendida por Douglas, que salvou o Ferroviário com a ponta dos dedos.

Somente aos 43 minutos, o Fortaleza transformou a sua soberania em gol. Em bela tabela entre Hércules e Lucero, o volante tricolor recebeu dentro da área e não deu chances para Douglas, que nada pôde fazer para evitar o terceiro gol do Leão.

O Ferroviário voltou para o segundo tempo com quatro alterações, mas as mudanças não surtiram o efeito esperado por Paulinho Kobayashi. O Tubarão da Barra até demonstrou um maior ímpeto nos minutos iniciais da etapa final, mas o Fortaleza seguia com o controle da partida.

Em um ritmo mais lento, o Tricolor do Pici administrava a vantagem. Somente aos 21 minutos, o Leão voltou a se impor no jogo após as entradas de Romero, Galhardo e Moisés. As substituições logo surtiram efeito, já que, aos 27 minutos, Caio Alexandre achou Galhardo em um lindo lançamento, o camisa 91 dominou e tocou para o gol.

Com o 4 a 0 no placar, o Fortaleza levou o jogo sem sustos. Por sua vez, o Ferroviário sofria com erros durante o processo de criação da equipe, o que impossibilitou qualquer chance de reação do Tubarão na partida.

