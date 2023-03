Com um a mais e pênalti perdido, Fortaleza é derrotado pelo Cerro Porteño no Castelão

O Tricolor terá que reverter a desvantagem no jogo da volta, no Paraguai, com a obrigação de vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a disputa aos pênaltis

O Fortaleza pressionou, mas não conseguiu evitar a derrota por 1 a 0 para o Cerro Porteño na noite desta quinta-feira, 9, no Castelão, no primeiro confronto entre as equipes pela terceira fase preliminar da Libertadores. Com o resultado, o Tricolor, que teve um jogador a mais e desperdiçou um pênalti, terá que reverter a desvantagem no jogo da volta, no Paraguai, para garantir a classificação.

Caso o Leão vença por dois gols de diferença na segunda partida, a equipe confirma, no tempo regulamentar, a vaga na fase de grupos do torneio continental. Se o triunfo tricolor for por um tento, a disputa será nos pênaltis, enquanto o empate favorece o clube paraguaio. Vale lembrar que o derrotado disputará a Copa Sul-Americana.

O segundo confronto entre Fortaleza e Cerro Porteño acontece na próxima quinta-feira, 16, às 19 horas, no estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai. Antes, o Tricolor do Pici tem outra decisão pela frente: o Ferroviário, no domingo, 12, em duelo válido pela primeira partida da semifinal do Campeonato Cearense.

O jogo

Empurrado pela torcida tricolor presente na Arena Castelão, o Fortaleza iniciou a partida em ritmo intenso, com linhas altas de marcação para pressionar a saída de bola do Cerro Porteño, estratégia que criou muita dificuldade para a equipe paraguaia construir jogadas. Com a bola, o Leão impôs velocidade nas articulações com o intuito de desorganizar o sistema defensivo adversário.

Com dois minutos de jogo, o primeiro momento de tensão. Após cobrança de falta de Pochettino e um choque na área entre Benevenuto e um defensor do Cerro, o VAR entrou em ação para analisar um possível pênalti a favor do Fortaleza. O lance tomou alguns minutos de revisão, mas no fim nada foi marcado e o jogo prosseguiu.

Superior no recorte inicial da partida, o Fortaleza teve uma chance de ouro para abrir o placar. Aos 19 minutos, Caleb fez linda jogada individual pela direita do ataque tricolor e foi derrubado dentro da grande área. O juiz, sem titubear, assinalou a penalidade. Na cobrança, Thiago Galhardo, artilheiro do Leão em 2023, assumiu a responsabilidade. O atacante bateu forte no meio, mas o goleiro Jean não caiu para nenhum dos lados e fez a defesa no susto.

A resposta do Cerro veio aos 26 minutos. No lance, o clube paraguaio encontrou espaço por trás da linha defensiva do Fortaleza e Carrizo, com um belo voleio, empurrou a bola para os fundos das redes de Fernando Miguel. O bandeirinha, no mesmo momento, anulou o gol assinalando impedimento. A revisão tomou um bom tempo do VAR, que confirmou posteriormente a irregularidade.

O gol anulado do Cerro, porém, foi uma prévia do que aconteceria momentos depois. Aos 34, após o time paraguaio trocar diversos passes com liberdade na intermediária, a bola sobrou para Carrizo pelo lado direito, que cruzou na medida para Churín cabecear sem nenhum tipo de incômodo. Gol dos visitantes em uma falha geral do sistema defensivo tricolor.

Em desvantagem no marcador, o Fortaleza se desestabilizou na partida e o rendimento caiu bruscamente. O Cerro, por outro lado, cresceu e passou a ter o domínio das ações do confronto, com chances, inclusive, de ampliar a vantagem no placar, não fosse por Bruno Pacheco salvando em um lance já no fim do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, Vojvoda promoveu uma única mudança: Lucas Crispim no lugar de Bruno Pacheco. O treinador argentino manteve a mesma organização tática no 4-3-3, mas tornou o lado esquerdo mais ofensivo com a entrada do camisa 10. O desempenho da equipe no começo do segundo tempo, porém, manteve-se ruim, com muita precipitação na última bola — seja passe ou finalização.

O panorama começou a mudar para o Fortaleza a partir dos 10 minutos, quando o lateral-esquerdo Rivas, do time paraguaio, cometeu uma dura entrada em Benevenuto. No campo, o juiz não assinalou nada, mas após revisão no VAR decidiu expulsar o jogador. O cartão vermelho animou a torcida cearense na arquibancada.

Naturalmente, a dinâmica do jogo tornou-se ataque contra defesa, com o Fortaleza pressionando a todo instante no campo do Cerro. O goleiro Jean, que já havia sido um dos destaques no primeiro tempo, continuou sendo um dos principais protagonistas da partida, com diversas defesas importantes.

Apesar do ímpeto e da pressão, o Fortaleza não conseguiu aproveitar a vantagem numérica de jogadores para empatar o confronto. A derrota amarga coloca o Tricolor em desvantagem na série, mas ainda vivo e com chances reais de classificação. Para isso, terá que ser, no Paraguai, mais eficiente do que foi na Arena Castelão.

Fortaleza 0x1 Cerro Porteño



Fortaleza

4-3-3: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco (Lucas Crispim); Caio Alexandre, Hércules (Pikachu) e Pochettino; Calebe (Júnior Santos), Romarinho (Guilherme) e Thiago Galhardo (Lucero). Téc: Vojvoda



Cerro Porteño

4-4-2: Jean; Espínola, Patiño, Gabriel Báez, Daniel Rivas; Cláudio Aquino (Bobadilla), Á. Cardozo Lucena (Samudio), Wilder Vieira e Federico Carrizo (Galeano); Churín (Piris da Motta) e Morales (Giménez). Téc: Facundo Sava.



Local: Castelão, em Fortaleza/CE

Árbitro: Facundo Telo-ARG

Assistentes: Ezequiel Brailovsky-ARG e Gabriel Chade-ARG

VAR: Mauro Vigliano-ARG

Gols: Churín (34’ 1t)

Cartões amarelos: Thiago Galhardo, Lucas Crispim (Fortaleza); Wilder Vieira e Jean (Cerro Porteño)

Cartão vermelho: Rivas

Público: 42.285