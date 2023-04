Fortaleza vence o Ceará e larga em vantagem na final do Campeonato Cearense

Com gols dos volantes Sasha e Caio, o Leão do Pici superou o Vovô por 2 a 1 na Arena Castelão e abriu vantagem na decisão do estadual

No quarto Clássico-Rei do ano, o Fortaleza venceu o Ceará na tarde deste sábado, 1º de abril, na Arena Castelão. O Leão superou o rival por 2 a 1 e abriu vantagem na grande decisão do Campeonato Cearense. Os gols da vitória foram marcados por Lucas Sasha e Caio Alexandre. Danilo Barcelos descontou.

Com a vitória, o Leão do Pici poderá até empatar no jogo da volta, que está marcado para o próximo sábado, 8, também às 16 horas, que ainda assim será pentacampeão do estadual. Para evitar uma disputa de pênaltis, o Ceará precisará superar o rival por dois gols de diferença.

O jogo

Diferente dos primeiros Clássicos-Rei de 2023, o Fortaleza foi quem dominou boa parte da etapa inicial do jogo. Com as laterais reforçadas e um meio de campo mais marcador, a equipe de Vojvoda conseguiu controlar a partida, sobretudo na parte central do gramado.

Portanto, com o domínio, o Tricolor era quem ficava mais tempo no campo ofensivo. A pressão inicial surtiu efeito aos 22 minutos, quando Bruno Pacheco cruzou no meio da área, na direção de Galhardo, que ajeitou com o peito para Lucas Sasha finalizar e abrir o placar. O volante, inclusive, foi uma das novidades de Vojvoda na escalação do Leão.

Após sair atrás no placar, o Ceará mudou a postura e buscou permanecer mais tempo com a bola. Com pontas e meias pouco inspirados, o time de Gustavo Morínigo acabou sendo bloqueado pela defesa do Fortaleza.

Prova disso é que o primeiro chute a gol do Alvinegro foi realizado apenas aos 36 minutos. Guilherme Castilho arriscou da entrada da área, mas a bola passou longe da meta de Fernando Miguel.

Antes desta finalização, o Leão até chegou a marcar um gol, mas o árbitro marcou impedimento e anulou. Brítez, no princípio da jogada, estava em posição irregular e o tento de Lucero foi invalidado.

Na volta do intervalo, o Fortaleza tratou de ampliar rapidamente a vantagem no marcador. Com apenas dois minutos de bola rolando, Lucero driblou Tiago Pagnussat e cruzou para o meio da área. Caio Alexandre, como um verdadeiro centroavante, cabeceou no ângulo de Richard para marcar o segundo.

Precisando correr atrás do placar, o Ceará ficava mais tempo com a bola e buscava pressionar o Fortaleza no campo defensivo, que se defendia bem. Por isso, o Vovô precisou se abrir mais e passou a dar contra-ataques para o adversário.

Mesmo pressionado o rival, o Ceará via o Fortaleza criar chances de marcar o terceiro no segundo tempo. Aos 36 minutos, Calebe deixou Pikachu de cara com o goleiro, mas o ala finalizou por cima do gol.



No último lance do jogo, o zagueiro Titi acabou acertando a bola com o braço e o árbitro marcou pênalti. O lateral-esquerdo Danilo Barcelos foi o responsável por cobrar e diminuir o placar. O marcador terminou em 2 a 1 para o Leão do Pici.



