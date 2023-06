Fortaleza joga bem, vence Palmeiras por 1 a 0, mas é eliminado da Copa do Brasil

O triunfo, conquistado com gol de Lucero, foi insuficiente para reverter a desvantagem de três gols sofrida no jogo de ida, em São Paulo. Com a eliminação no torneio nacional, o Leão volta o foco completo para a disputa da Série A e da Copa Sul-Americana

Empurrado por mais de 43 mil torcedores na Arena Castelão, o Fortaleza jogou bem e venceu o Palmeiras por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, 31, mas o placar não foi suficiente para evitar a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com o resultado, o Tricolor do Pici passa a ter o foco totalmente voltado para a Série A do Brasileirão e a Copa Sul-Americana.

A missão do Leão não era fácil. No jogo de ida, a equipe comandada por Vojvoda sofreu um duro revés por 3 a 0, cenário que acabou pesando no segundo e decisivo confronto, realizado na capital cearense. Pela participação na terceira fase e classificação às oitavas de final, o Leão embolsou R$ 5,4 milhões em premiação na Copa do Brasil.



O jogo



Diante da necessidade de reverter o placar adverso de três gols, a expectativa era de que a dinâmica inicial do jogo fosse comandada pelo Fortaleza, sobretudo pela atmosfera favorável proporcionada pelos tricolores que encheram o Castelão. Na prática, porém, o Leão optou por entrar em campo com uma estratégia reativa e entregou a posse de bola para o Palmeiras com o intuito de explorar transições em velocidade, ideia que não funcionou.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Taticamente, o time comandado por Vojvoda se organizou defensivamente em bloco médio, cenário que trouxe conforto para o Verdão controlar o ritmo do duelo — diferente dos momentos em que o Tricolor avançou as linhas e pressionou a saída de bola do clube paulista na intermediária. A primeira metade do primeiro tempo, portanto, acabou sendo marcada por poucas emoções, muita imposição física e diversas faltas (23) que travaram bastante a partida.



O contexto mudou a partir dos 30 minutos, quando o Fortaleza assumiu o protagonismo do confronto. Apesar de visualmente o duelo entre as equipes ter passado a impressão de equilíbrio, foi o Leão quem conseguiu ser mais objetivo e perigoso com a bola no pé no recorte geral da primeira etapa. Em comparação à finalização, por exemplo, foram 11 chutes do Tricolor, sendo quatro na direção certa do gol, contra apenas um do Palmeiras.



Entre essas chances criadas pelo time cearense, a melhor caiu no pé de Lucero, quando o ponteiro já ultrapassava a casa dos 40 minutos. No lance, uma linda triangulação entre Pikachu e Galhardo resultou em um passe limpo para o “El Gato”, próximo à marca do pênalti, de frente para o gol. O atacante argentino, entretanto, chutou fraco e desperdiçou a oportunidade.



Na volta do intervalo, o Fortaleza, com mais ímpeto ofensivo, não teve outra alternativa a não ser se lançar ao ataque em busca do primeiro gol. Vojvoda, para tentar melhorar a construção da equipe, colocou Calebe e Hércules nos lugares de Pikachu e Zé Welison, respectivamente, mudanças que tornaram o meio-campo tricolor mais sólido.



Com o domínio territorial a favor do Leão, faltava para a equipe do Pici ajustar as conclusões das jogadas - o último passe ou finalização. A boa marcação do Palmeiras, claro, também era um difícil obstáculo a ser superado pelo setor criativo do Tricolor, que encontrou dificuldades para gerar espaços entre os defensores do Verdão. Conforme o tempo passava, mais distante a classificação parecia estar, mas tudo mudou aos 27 minutos.



Se de pé em pé havia uma nítida dificuldade de infiltrar dentro da área, foi por meio de um chute à longa distância que o Fortaleza encontrou o caminho do gol. Pochettino, em finalização cruzada e rasteira, carimbou a trave de Weverton, que deitado viu Lucero, livre, apenas empurrar para o fundo das redes. Um fio de esperança para a torcida vermelho-azul-e-branco, que transformou o Gigante da Boa Vista em um “caldeirão”.



Mas a tarefa ainda era difícil. Com o tento de Lucero, o placar agregado passou a ser de 3 a 1 para o Palmeiras, cenário que obrigava o Fortaleza a anotar pelo menos mais dois tentos. Sem muito o que perder, o Leão empurrou o Palmeiras para trás. Apesar da luta até os últimos minutos do duelo, o time do Pici não conseguiu reverter a desvantagem.