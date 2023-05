Fortaleza é derrotado pelo Palmeiras fora de casa e se complica na Copa do Brasil

O Fortaleza foi superado pelo Palmeiras por 3 a 0 na noite desta quarta-feira, 17, em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Jogando em São Paulo, o time tricolor não teve grande atuação em partida marcada por pênalti polêmico.

Com o placar desfavorável, o Tricolor de Aço precisa vencer por três gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Em caso de vitória por quatro ou mais gols, o Leão avança direto para as quartas de final. As equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 31 de maio, na Arena Castelão.



O jogo

Atuando fora dos seus domínios, o time tricolor iniciou a partida com uma postura conservadora. O Palmeiras, por sua vez, pressionou o Leão em busca de um gol nos primeiros minutos. E conseguiu.

Aos sete minutos, Rony disputou com Caio Alexandre e caiu na grande área, em lance polêmico que teve pênalti confirmado pelo árbitro Wagner Nascimento Magalhães e reclamação por parte do Fortaleza. Na cobrança, Raphael Veiga abriu o placar no Allianz Parque.

Empolgado por marcar o primeiro tento, o Verdão seguiu atacando e conseguiu o segundo gol logo aos 17 minutos. Em cobrança de escanteio, Gómez cabeceou e João Ricardo defendeu, mas no rebote o atacante Bruno Tabata ampliou o marcador. O Fortaleza até tentou reagir, mas esbarrou na linha defensiva do time paulista.

Já na segunda etapa, o Leão do Pici melhorou seu ímpeto ofensivo e começou a sair mais para o jogo. A melhora ficou ainda mais nítida com as substituições promovidas por Vojvoda, principalmente com as entradas de Calebe e Moisés. Aos 18 minutos, o Palmeiras ainda colocou uma bola no travessão com Raphael Veiga.



O Palmeiras, confortável com a vantagem, preferiu aguardar o time tricolor, que trocava passes, e ainda conseguiu balançar as redes mais uma vez. Aos 42, Richard Ríos limpou a jogada e bateu para fechar o placar em São Paulo.