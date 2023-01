Fortaleza vence Campinense em estreia na Copa do Nordeste

O Leão do Pici começou com o pé direito no Nordestão e venceu o Campinense por 2 a 0, no Presidente Vargas

O Fortaleza estreou com vitória na Copa do Nordeste. O Leão do Pici bateu o Campinense-PB por 2 a 0, neste sábado, 21, no estádio Presidente Vargas. Os gols do time foram marcados por Hércules e Silvio Romero, um em cada tempo.

O Tricolor dominou o adversário do início ao fim do confronto e não teve dificuldades para levar os três pontos para casa.

O time de Juan Pablo Vojvoda volta a campo na próxima quinta-feira, 26, quando encara o Sergipe novamente pelo Nordestão. A partida será no estádio Presidente Vargas, às 20 horas.



O jogo

Superior, o Fortaleza dominou o Campinense desde o primeiro minuto da partida. quando quase abriu o placar com Lucas Esteves, que aproveitou cruzamento rasteiro de Yago Pikachu atravessando a área e finalizou para a defesa do goleiro Otávio

Ainda em cima nos primeiros 15 minutos, o Leão do Pici tinha facilidade para chegar na área do adversário e criar situações de perigo. O clube cearense tentava atacar o oponente com infiltrações e troca de passes.

Em uma dessas infiltrações, Ronald recebeu na área, girou sobre a marcação e caiu. Os jogadores do Fortaleza reclamaram de pênalti no lance, mas o árbitro nada marcou.

Após a pressão inicial na primeira parte do primeiro tempo, o Fortaleza reduziu a intensidade e o Campinense reforçou a marcação pela região central do campo, obrigando a equipe de Juan Pablo Vojvoda a explorar as laterais.

Dessa maneira, o Fortaleza buscava atacar com inversões de bola, explorando o lateral do lado oposto. E foi assim que Yago Pikachu criou uma nova chance de perigo. O camisa 22 aproveitou cruzamento de Lucas Esteves, que ainda contou com leve desvio na grande área, e chutou de primeira, exigindo boa defesa de Otávio, que jogou para escanteio.

Com dificuldades para jogar, o Campinense não conseguia trocar mais de três passes quando recuperava a bola. Os contra-ataques da equipe paraibana não encaixavam e logo o Fortaleza recuperava a posse.

Sem assustar o Fortaleza com a bola rolando, o Campinense tentou na bola parada, e quase abriu o placar em escanteio aos 35 minutos. Após a cobrança no primeiro pau, a bola é desviada e Marcelinho estava pronto para escorar para as redes, mas Caio Alexandre, que estava protegendo o segundo pau, subiu mais alto na disputa e cortou para a linha de fundo.

Depois do susto, o Fortaleza acordou nos minutos finais e voltou a pressionar pelo gol. Tinga finalizou de média distância e a bola bateu na defesa. Na sobra, foi a vez de Pikachu chutar, mas ele também acerta a zaga.

Contudo, foi no último lance do jogo que o Tricolor finalmente abriu o placar. Após troca de passes pelo lado esquerdo, Caio Alexandre tocou para Hércules, que limpou para o pé direito e chutou na entrada da grande área. A bola ainda desvia na defesa e engana o goleiro Otávio, que só observou ela entrar no gol.

Segundo tempo

O segundo tempo começou como o primeiro: Fortaleza trocando passes no campo de ataque e buscando espaços na defesa do Campinense, que só observava e esperava o erro do Tricolor para tentar o contra-ataque.

Menos intenso em relação aos primeiros 15 minutos do jogo, o Fortaleza não criou chances de perigo até os 11 minutos do segundo tempo, quando Pikachu teve duas oportunidades de ampliar o marcador.

Na primeira oportunidade, o camisa 22 tentou um voleio no cruzamento de Tinga, mas a bola bateu na defesa. Na segunda, ele aproveitou cruzamento de Lucas Esteves e cabeceou no meio do gol. O lance gerou revolta dos jogadores do Campinense, que queriam fair play na jogada após o zagueiro William ter caído no gramado sentindo dores.

Querendo manter a intensidade característica da equipe, Vojvoda colocou em campo Sammuel e Thiago Galhardo. E na primeira jogada da dupla juntos, Galhardo rolou para o meia, que logo encontrou Silvio Romero infiltrando no lado direito da grande área. O atacante argentino, contudo, não chegou inteiro na bola e finalizou para fora.

Fazendo o segundo jogo na temporada, Sammuel entrou com estrela. O meia recebeu pelo lado direito, driblou o defensor e rolou na diagonal encontrando Silvio Romero, que bateu de primeira para o fundo do gol. Foi a primeira assistência do jovem de 21 anos atuando pelos profissionais.

O Tricolor ainda teve chances de ampliar o placar na reta final. Pikachu recebeu enfiada e ficou de frente para o goleiro, mas chutou por cima do gol. Nos acréscimos, Lucas Esteves recebeu bom cruzamento de Dudu e quase balança as redes.



