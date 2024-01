Retrospectiva 2023: Ferroviário é bicampeão da Série D em ano de feitos do futebol cearense

Tubarão faturou a taça da Quarta Divisão de maneira invicta Crédito: FÁBIO LIMA

A jornada vitoriosa do Ferrão foi marcada por 15 triunfos e nove empates, com um total de 43 gols marcados e apenas 12 sofridos. Esses números não apenas demonstraram a supremacia da equipe coral ao longo da competição, mas também garantiram o status de campeão invicto.

Esta foi a terceira vez na história da Quarta Divisão que um clube conquistou o título sem sofrer derrotas, seguindo os feitos do Sampaio Corrêa-MA, em 2012, e do Volta Redonda-RJ, em 2016. O troféu se juntou à glória coral de 2018, quando o clube superou o Treze-PB na decisão nacional. Além da conquista, o Ferroviário assegurou o acesso à Série C. A conquista não apenas ressaltou a qualidade técnica do time, mas também alimentou as esperanças e o orgulho da torcida coral. Para 2024, a equipe começou a se reforçar e já iniciou a fase de preparação para a temporada, com novo comando técnico: Paulinho Kobayashi saiu e deu lugar a Matheus Costa. Outros cearenses na Série D

A divisão nacional em que o Ferroviário se sagrou campeão contou com mais quatro cearenses. No Grupo 2, O Tubarão da Barra se classificou junto ao Atlético Cearense, que avançou na segunda fase, mas foi eliminado pelo Sousa-PB nas oitavas de final. Na mesma chave, o Caucaia completava a trinca cearense, mas não conseguiu alcançar o mata-mata, ficando na quinta colocação e deixando escapar por um ponto de diferença do quarto colocado.

No Grupo 3, Pacajus e Iguatu representavam o Estado. O Cacique do Vale do Caju conseguiu a classificação na última rodada da fase de grupos, em quarto lugar, mas caiu para o Retrô na segunda fase do torneio. O Azulão não conseguiu fazer uma boa competição e acabou em sétimo do grupo, porém, foi campeão da Taça Fares Lopes sobre o Ferroviário.



Dupla cearense na Série C em 2024

Além do acesso do Tubarão da Barra, a Série C também contará com mais um cearense: o Floresta, que lutou bravamente contra o rebaixamento em 2023, conseguiu se manter para 2024. No Campeonato Cearense, o Lobo da Vila Manoel Sátiro conquistou o acesso e está de volta para a elite do Estadual na próxima temporada.

O Nordeste alvinegro pela terceira vez

Em 2023, Ceará conquistou a Copa do Nordeste pela terceira vez na história. Jogando na Ilha do Retiro, no Recife, o Vovô venceu a final sobre o Sport nos pênaltis por 4 a 2, no dia 3 de maio, e levantou seu terceiro título regional. O Alvinegro terminou a competição com oito vitórias, um empate e três reveses no torneio. As únicas derrotas foram para Ferroviário e Vitória. A equipe trocou de técnico uma vez. Entre os jogos da final, entrou Eduardo Barroca e saiu Gustavo Morínigo. Ao igualar o Sport com três títulos na Copa do Nordeste, o Ceará alcançou também uma posição de destaque no cenário regional, ficando atrás apenas de Bahia e Vitória, que possuem quatro títulos cada. No âmbito do futebol cearense, o Vovô se tornou o maior campeão isolado, ultrapassando o Fortaleza, que possui duas taças.