Fortaleza perde nos pênaltis para LDU e adia sonho de conquista internacional

A LDU venceu o Fortaleza nos pênaltis por 4 a 3 neste sábado, 28, no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado (URU), e conquistou a Copa Sul-Americana. No tempo normal, empate por 1 a 1, com gols de Juan Martín Lucero e Lisandro Alzugaray.

Fortaleza 1 (3) x (4) 1 LDU: O jogo

Fortaleza e LDU protagonizaram uma partida burocrática na etapa inicial. O Leão tentava propor jogo, exercendo uma pressão no meio-campo para desarmar o adversário e verticalizar o confronto, mas esbarrava no nervosismo e, principalmente, no forte sistema defensivo armado pelo técnico Luis Zubeldía.

Apesar das dificuldades impostas pelos equatorianos, o Tricolor teve a melhor chance do 1° tempo, aos 17 minutos, quando Marinho recebeu em velocidade pelo lado esquerdo, cortou para dentro para finalizar, mas não obteve sucesso. No rebote, Guilherme arrematou, mas a bola explodiu na marcação.

Antes, o time cearense havia chegado próximo do gol de Alexander Domínguez em jogada ensaiada de Pochettino. O argentino cruzou, a bola desviou na perna de Brítez e passou à esquerda do goleiro da LDU.

A equipe equatoriana, por sua vez, adotou uma postura mais reativa. Quando tinha a posse, demonstrava qualidade para envolver o adversário, mas não conseguiu criar chances claras, concentrando muito do ataque no lado esquerdo, com Paolo Guerrero e Jhojan Julio. A LDU finalizou duas vezes no primeiro tempo, mas sem assustar João Ricardo.

Na etapa decisiva, o Fortaleza voltou com mais atitude e logo nos minutos iniciais foi recompensado: Juan Martín Lucero recebeu de Pochettino e abriu o marcador para o Tricolor do Pici no Uruguai. No lance anterior, João Ricardo havia sido protagonista, parando Jhojan Julio cara a cara.

A vantagem construída pelo Leão do Pici, porém, durou pouco. Oito minutos após marcar, Lisandro Alzugaray, que entrou na vaga do lesionado Ibarra no 1° tempo, acertou o ângulo de João Ricardo em lance individual executado pelo lado direito ofensivo. Jogadores do Fortaleza protestaram contra a arbitragem alegando que o camisa 9 dos equatorianos havia cometido falta, mas o árbitro Jesús Valenzuela validou.