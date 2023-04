Com pentacampeonato, Fortaleza se torna o maior campeão cearense com 46 títulos

O Fortaleza conquistou o quinto título do Campeonato Cearense em sequência na noite deste sábado, 8, e se tornou o clube com a maior quantidade de títulos na história da competição. Na Arena Castelão, o Leão do Pici saiu perdendo por 2 a 0, mas buscou o empate e levantou a taça do Estadual de 2023.

Antes do confronto decisivo da edição de 2023 do campeonato, Fortaleza e Ceará estavam com a mesma quantidade de títulos. Entretanto, o gol salvador de Calebe, aos 42 minutos da segunda etapa, isolou o Leão do Pici como o maior vencedor do estadual com 46 taças levantadas.

Até 2019, o escrete vermelho-azul-e-branco estava com 41 títulos, enquanto o Ceará já havia vencido o Campeonato Cearense 45 vezes. Desde então, o Tricolor venceu todos os estaduais e ultrapassou o Vovô no ranking.

Quem mais se aproxima da dupla Fortaleza e Ceará é o Ferroviário. O Tubarão da Barra conquistou nove títulos do Cearense. Entretanto, a última taça do clube coral aconteceu apenas em 1995.