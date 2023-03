Fortaleza perde para o Cerro, é eliminado da Libertadores e vai disputar a Sul-Americana

O Fortaleza está fora da Copa Libertadores da América. Na noite desta quinta-feira, 16, no Estádio General Pablo Rojas, no Paraguai, o Leão do Pici foi superado pelo Cerro Porteño por 2 a 1, e deu adeus à competição internacional ainda na terceira fase eliminatória. O placar agregado ficou em 3 a 1 para os paraguaios.

Mesmo com a eliminação na Libertadores, o Tricolor ainda garantiu uma vaga em uma competição internacional para a temporada de 2023. Por ter caído na fase 3, o Fortaleza irá disputar a fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Sobre o assunto Susto em voo e fim de "zica": torcedor viaja ao Paraguai para acompanhar Fortaleza na Libertadores

Com promoção para mulheres, Fortaleza inicia venda de ingressos para jogo contra Ferroviário

Com promoção para mulheres, Fortaleza ganha mais de 2 mil sócias em quatro dias

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo

No começo do jogo, as duas equipes pareciam precisar da vitória para se classificar. Isso porque, Cerro e Fortaleza se lançaram ao ataque e criaram boas oportunidades de gol. Os paraguaios estiveram perto de inaugurar o marcador logo no segundo minuto, em cabeçada defendida por João Ricardo.

Cinco minutos depois, veio a resposta do Fortaleza. Após lançamento primoroso de Pochettino, Lucero cabeceou como manda o manual, mas o goleiro Jean operou um milagre para salvar o Cerro. No rebote, Thiago Galhardo finalizou fraco e o camisa 1 da equipe mandante conseguiu efetuar mais uma intervenção.

Com dificuldade para entrar na área, o Cerro Porteño abusou de jogadas aéreas. Diversos cruzamentos eram buscados e o Fortaleza encontrou dificuldades para cortá-los. O gol dos paraguaios, inclusive, surgiu de uma jogada dessas. Aos 38 minutos, Benevenuto tentou cortar o lançamento, jogou contra a própria trave e, no rebote, Carrizo empurrou para o fundo das redes.

Devido a vantagem confortável criada no placar, a equipe do técnico Facundo Sava passou a parar mais o jogo. O principal artifício utilizado pelos donos da casa eram as faltas, que eram realizadas prioritariamente na intermediária do campo.

Buscando fortalecer o setor ofensivo do Fortaleza, o técnico Juan Pablo Vojvoda promoveu a entrada do ala Yago Pikachu no lugar do atacante Romarinho. Entretanto, a mudança não surtiu efeito no Leão, que continuou com dificuldades para marcar um gol.

O Cerro Porteño, por outro lado, estava tranquilo em campo e encaminhou ainda mais a classificação aos 18 minutos. Após falta cometida próximo ao escanteio, Aquino recebeu um lançamento e finalizou de voleio, no ângulo de João Ricardo.

O Fortaleza até tentou reagir, mas já era tarde demais. Nos acréscimos, Júnior Santos fez grande jogada, driblou o defensor do Cerro Porteño dentro da área e rolou para Guilherme marcar. Com este gol, a partida terminou em 2 a 1 para os paraguaios.



Tags