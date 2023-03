Ceará bate Fortaleza, vence terceiro Clássico-Rei seguido e vai à final do Nordestão

O Alvinegro de Porangabuçu venceu o Leão pela terceira vez no ano na noite desta quarta-feira, 29, pelo placar de 3 a 2, e se classificou para a grande decisão do Nordestão

O Ceará está classificado para a final da Copa do Nordeste após vencer o Fortaleza pela terceira vez consecutiva em 2023. A equipe de Gustavo Morínigo levou a melhor sobre o Leão e venceu pelo placar de 3 a 2 na noite desta quarta-feira, 29, na Arena Castelão.

O adversário do Ceará na grande final da competição regional ainda está indefinido. Isso porque, o jogo na Ilha do Retiro, entre Sport e ABC, foi paralisado devido às fortes chuvas. Entretanto, as datas das duas partidas decisivas já estão definidas: 19 de abril e 3 de maio, ambos em uma quarta-feira.

O jogo

Como não poderia ser diferente em um Clássico-Rei, o duelo iniciou muito disputado, com jogadores pilhados e cometendo muitas faltas, em ambos os lados. Por isso, a bola dificilmente rolava no gramado da Arena Castelão nos minutos iniciais.

A primeira grande paralisação do jogo ocorreu aos nove minutos, quando o árbitro Marcelo de Lima Henrique utilizou o VAR para marcar penalidade a favor do Ceará. Lucas Crispim acabou acertando o atacante Erick e juiz apontou para a marca da cal. O próprio atacante partiu para a cobrança e superou o goleiro Fernando Miguel para abrir o placar.

Com a vantagem no placar, o Ceará se sentiu mais confortável em campo e recuou as linhas, passando a esperar o Fortaleza no campo de defesa. O Leão, por sua vez, encontrava dificuldades para se desvencilhar da marcação adversária e só conseguiu chegar ao gol do empate em bola parada. Aos 32 minutos, Calebe cobrou falta fechada e surpreendeu o goleiro Richard, que não conseguiu evitar o tento.

A alegria dos torcedores leoninos durou pouco. Isso porque, apenas dois minutos depois, o Alvinegro desempatou a partida. Após falha da defesa do Fortaleza, Caíque aproveitou a sobra da bola no meio da pequena área e marcou o segundo do Ceará no jogo.

Antes do final da etapa inicial, o Ceará teve oportunidade de ouro para aumentar ainda mais a vantagem no placar. Aos 38 minutos, Richardson saiu de cara com Fernando Miguel, após erro de Hércules na saída de jogo, mas o arqueiro tricolor levou a melhor.

Se não deu para aumentar a vantagem no final da etapa inicial, o Ceará conseguiu marcar o terceiro no primeiro ataque do segundo tempo. Janderson passou com facilidade por Marcelo Benevenuto, cruzou para o meio da área e Titi empurrou contra a própria meta.

O cenário que já estava ruim, ficou ainda por volta dos 10 minutos, quando Thiago Galhardo acertou o peito de Richardson com o cotovelo e levou o segundo cartão amarelo. Por consequência, o atacante, que entrou no segundo tempo, foi expulso.

Mesmo com um jogador a menos, o Fortaleza não desistiu da partida e partiu para o ataque. Aos 19 minutos, Juan Martín Lucero dominou a bola na entrada da área e chutou cruzado. Richard não conseguiu fazer a defesa e o Tricolor diminuiu a desvantagem.

O Fortaleza chegou a empatar a partida aos 34 minutos, com Brítez, mas o árbitro marcou impedimento. O ala Yago Pikachu estava em posição irregular no princípio da jogada e o bandeirinha marcou a infração. Portanto, o placar permaneceu em 3 a 2 para os alvinegros.



