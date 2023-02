Libertadores: Fortaleza empata com Maldonado no Uruguai e decide classificação no Castelão

O Leão do Pici encontrou dificuldades e não conseguiu tirar o zero do placar contra a equipe uruguaia na noite desta quinta-feira, 23

O Fortaleza estreou na fase 2 da pré-Libertadores com um empate. Na noite desta quinta-feira, 23, o Leão do Pici encarou o Deportivo Maldonado, do Uruguai, no Estádio Estádio Domingo Burgueño, e o placar permaneceu zerado até o fim.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, 2, pelo jogo de volta da segunda fase eliminatória da competição. O palco do confronto será a Arena Castelão, em Fortaleza, que promete estar lotada. O time vencedor garantirá vaga na terceira fase. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.



O jogo

O nervosismo natural de uma estreia parece ter sido maior para o Fortaleza, que foi dominado em boa parte da primeira etapa. Donos da casa, o Deportivo Maldonado se lançou ao ataque e criou as melhores oportunidades de gol.

A primeira chance clara dos uruguaios aconteceu logo no minuto quatro, quando Spinelli cruzou para o meio da área e Darias, de voleio, finalizou com perigo. A bola passou ao lado do gol de Fernando Miguel, que já estava vendido no lance.

O Leão do Pici só conseguiu deixar o campo de defesa por volta dos 16 minutos. Neste momento, o Fortaleza fez uma blitz na área do Maldonado e finalizou três vezes, sendo duas delas com Romarinho e a outra com Pochettino. Em todas as finalizações a bola esbarrou na defesa e não chegou ao gol de Reyes.

A equipe cearense pareceu entrar no jogo, mas os donos da casa logo retomaram o controle das ações. Tanto é que, aos 21 minutos, o Maldonado chegou até a abrir o placar, mas por impedimento no lance, o gol de Toledo foi anulado pelo VAR. Após o lance, o jogo ficou concentrado no meio de campo e o duelo foi empatado para o intervalo.

Diferente da primeira etapa, o Fortaleza voltou do intervalo com uma postura diferente. O Leão aumentou a posse de bola e, por consequência, marcou maior presença no campo de ataque.

Aos sete minutos, o meia Pochettino teve grande oportunidade de abrir o placar em cobrança de falta. O argentino finalizou direito e a bola passou raspando o travessão de Reyes, que ficou apenas observando.

Com a partida equilibrada, as duas equipes não tinham facilidade para se aproximar da meta adversária. Prova disso é que o Fortaleza só voltou a levar perigo aos 23 minutos, após cruzamento de Tinga e cabeçada de Pochettino. O goleiro Reyes caiu no canto para fazer grande defesa.

Sem grande inspiração das duas equipes na etapa final, as chances claras de gol foram mínimas. Portanto, o placar permaneceu zerado até o fim dos 90 minutos e a decisão ficou para a Arena Castelão, na capital cearense.



