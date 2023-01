Pikachu se destaca e Fortaleza vence Iguatu na estreia do Campeonato Cearense

Ainda sem ritmo de jogo, o Leão do Pici venceu o Azulão por 2 a 0 no Estádio Presidente Vargas, pela primeira rodada do estadual

Atual campeão, o Fortaleza estreou com o pé direito no Campeonato Cearense de 2023. Na tarde deste sábado, 14, o Leão superou o Iguatu por 2 a 0, no Estádio Presidente Vargas, na capital. Yago Pikachu, que voltou a vestir a camisa tricolor depois de breve passagem pelo futebol japonês, marcou o primeiro gol, enquanto Pedro Rocha fechou o marcador.

O jogo

Com os jogadores ainda sem ritmo de jogo por ser começo de temporada, a partida começou com baixa intensidade. O Fortaleza era o time que ditava as ações e permanecia mais tempo no campo adversário.

Apesar de ter maior posse de bola, o Leão do Pici não imprimia velocidade na partida e, por isso, demorou para levar perigo ao gol adversário. Apenas aos 22 minutos, em cobrança de falta de Lucas Crispim, o goleiro Marcelo, do Iguatu, foi obrigado a fazer boa defesa.

Aos 31 minutos, o primeiro gol do Campeonato Cearense de 2023 foi marcado. Yago Pikachu aproveitou a sobra da bola dentro da área e chutou no alto da meta do goleiro Marcelo para abrir o placar.

Com a vantagem criada no primeiro tempo, o Fortaleza retornou do intervalo com um ritmo ainda mais baixo. Dessa forma, o Iguatu buscou ficar mais com a bola para tentar levar algum perigo ao gol de Fernando Miguel, mas sem sucesso.

Quem criou a primeira boa chance da segunda etapa foi Thiago Galhardo, do Leão do Pici, apenas aos 25 minutos. O atacante foi lançado em velocidade por Pedro Rocha, driblou o goleiro e finalizou rasteiro, mas a bola acertou a trave direita do gol.

Antes de terminar a partida, o Leão do Pici conseguiu ampliar o placar. Yago Pikachu, que já havia marcado o primeiro gol, tabelou com Galhardo e tocou para Pedro Rocha, que apenas teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes.

